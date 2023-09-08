Штраф чи арешт: у Раді готуються узаконити покарання для тих, хто ображає військових

В Україні пропонують карати за образу військових. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Карати пропонують за неповагу, яка виявилася у публічно проявленій образі, в образливому приставанні до військових чи у перешкоджанні реалізації ними своїх права і свободи.

За неповагу до військових пропонується накладати на кривдника штраф від 3400 до 5100 гривень та адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Також таких громадян пропонують залучати до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин, виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку чи громадсько-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Полтаві затримали фітнес-тренера, який провокував і нецензурного ображав військовослужбовців, говорив, що вони нібито винні у розв'язанні війни Росії проти України та «вбивають людей за гроші». Після цього він плюнув у чоловіка у формі.

Тренера затримали. Суд відправив його на 60 діб до СІЗО.

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