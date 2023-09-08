Побудують укриття: Румунія прийняла неочікуване рішення після атаки російських дронів на українські порти

В Румунії національний комітет з надзвичайних ситуацій прийняв рішення на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, що зазнали бомбардувань з боку росії, запровадити заходи щодо захисту населення. Виникло воно на тлі інформації, що в ніч на 4 вересня ворожий безпілотник впав і вибухнув на території Румунії. Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Зокрема, посадовці відтепер проводитимуть розсилку повідомлень Ro-Alert в районах, де буде виявлено ризик наявності «елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовуються у війні». Також повітові інспекції з надзвичайних ситуацій навчатимуть мешканців постраждалих районів, як діяти в таких ситуаціях. У Плауру, Чаталкіой та інших селах будуть побудовані укриття. Йдеться і про постійне перебування представників місцевої влади в місцях активації сигналізації.

Додамо, що 4 вересня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під час масованої атаки в районі Ізмаїльського порту на Одещині «шахіди», які запустили росіяни, впали та здетонували на території Румунії. Але Міноборони цієї країни спростувало інформацію, заявивши, що атаки не становили прямої загрози території.

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