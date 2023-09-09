Мобілізація непридатних до військової служби чоловіків: військком пояснив, коли таке можливо

В Україні, де воєнний стан та мобілізацію продовжили до 15 листопада, не можуть прийняти на військову службу за контрактом людей, які не підлягають призову згідно із законодавством. Проте є деякі виключення.

Зокрема, можуть мобілізувати осіб із інвалідністю, непридатних до військової служби та багатодітних осіб. Особливості такого призову пояснив начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Роман Сушко в інтерв'ю виданню «Кременчуцький ТелеграфЪ».

За його словами, ТЦК не може мобілізувати осіб з інвалідністю та непридатних до служби. Проте, якщо вони самі проявляють бажання служити, їх направляють на ВЛК. Тоді комісія вирішує, чи може та чи інша людина нести службу — можливо, не на передовій.

«Якщо людина хоче служити, вона має написати заяву, інакше її не можна призвати. Аналогічно і з багатодітними військовозобов’язаними — призвати можуть, але тільки якщо така особа сама напише заяву», — зазначає військком та додає: «А ще я вимагаю заяву від його (охочого служити — Авт.) дружини, бо були випадки, коли через якісь непорозуміння, негаразди в сім’ї, чоловік писав заяву на мобілізацію, його призивали, а потім до мене приходила дружина з дітьми та починали вимагати повернути чоловіка додому».

Нагадаємо, що юристка Катерина Аніщенко пояснювала, відмова від повістки та її підписування не звільняє військовозобов`язаного від відповідальності перед законом або від обов'язку виконати дії, передбачені в повістці.

Фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ у соцмережах

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