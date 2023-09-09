Невдала підробка: астрологиня Альбіна Пономаренко розповіла про долю путіна та його двійників

Тема з двійниками російського диктатора неодноразово обговорювалася, людей, які під виглядом путіна періодично з`являлися на публіці, навіть класифікували. Тим часом астрологиня Альбіна Пономаренко вважає, що справжнього господаря кремля вже давно немає в живих.

В інтерв’ю «ТСН.ua» вона розповіла, що в гороскопі путіна є вкорочений вік, небезпека. Те, що він працював у КДБ — це небезпечний вид діяльності, і його гороскоп несе в собі певну небезпеку.

«Колись російські астрологи самі дослідили ці питання. Коли Сатурн входить у Скорпіон, в росії помирає цар. Крайнього разу він заходив у ті часи, коли піднялося питання, що путін — несправжній, почало з'являтися дуже багато його двійників і трійників. Тому справжнього путіна, скоріш за все, просто немає», — зазначила астрологиня.

За словами Альбіни Пономаренко, у справжнього володимира путіна дуже багато в гороскопі «повітря»: «Він і був такий легкий — тонкі кісточки, форма черепа, вуха, пропорції тіла. А потім з'явилися двійники. Один взагалі „земля“, дуже невдала підробка. Інші є більш вдалі, але коли починаєш придивлятися чи співставляти з фотографіями минулих років, то розумієш, що це абсолютно дві різні людини. Але в росії історія з царями, підробками і двійниками не нова. Тому справжнього путіна, я вважаю, вже давно нема».

Ще у січні цього року українська екстрасенска і відьма Марія Тиха в інтерв’ю телеканалу «Ми — Україна» заявляла, що смерть путіна буде пов'язана з болячкою і старістю: «Я не думаю, що його приберуть. Ми цього чекали дуже довго, але вся надія на смерть і його старість. Це якась болячка. Я зв'язую це з його спиною, з його судинами. Буде ситуація, зв'язана зі здоров'ям, загострення… До того ж через якусь жінку — нервове перенапруження… До речі, коли випадає карта Імператриці — це карта матері, жінки, дружини. Але я завжди кажу, що для України це карта нашої рідної землі, «материнська карта».

До речі, тоді вона говорила й про смерть фінансиста ПВК «Вагнер»: «А от пригожина, думаю, приберуть. Така ж ситуація, яка була зі Стрємоусовим — те ж саме».

При чому, за її словами, це зроблять «свої»: «У пригожина карта Лиса падає — якась ситуація буде пов'язана з повітрям. Вважаю, що пригожина приберуть військові, це буде в їх кодлі щось».

Нагадаємо, що увечері 23 серпня з'явилася інформація, що у Тверській області рф впав цивільний російський бізнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795. Згодом стало відомо, що на борту серед пасажирів значився євген пригожин. Слідчий комітет росії 27 серпня офіційно підтвердив загибель очільника ПВК «Вагнер» Експертиза СК підтвердили особи всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області.

Втім, в українській розвідці мають певні питання до достовірності інформації щодо загибелі євгена пригожина, а ось смерть його заступника дмитра уткіна підтверджують.

Ексклюзивний матеріал «Чи живий путін, у нас буде можливість з’ясувати під час проведення міжнародного трибуналу», — Андрій Юсов" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з мережі

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