«Надія тільки на вчених, які знайдуть потрібні ліки»: сестра Селін Діон про стан співачки

Селін Діон, за словами сестри співачки Клодетт, продовжує боротися зі своїм важким захворюванням. Але оскільки про недугу відомо надто мало, залишається лише надія.

8 грудня 2022 року Селін Діон звернулася до своїх шанувальників з сумним повідомленням. Співачка повідомила, що їй поставили діагноз — синдром м'язової скутості. З цим важким неврологічним захворюванням стикається лише одна людина на мільйон.

У травні цього року 55-річна співачка повідомила, що все ще страждає від хвороби. Їй довелося з важким серцем скасувати свій майбутній світовий тур. Через місяць співачка з'явилася на дубляжі фільму «Знову кохати» і дала добро на зйомки. З самого початку оголошення Селін пообіцяла не здаватися і боротися — вона хоче зробити все, щоб побдолати хворобу. Вона не ставить собі за мету завершення кар'єри. Зовсім навпаки: 55-річна співачка не може дочекатися, коли переможе в цій битві і вийде на сцену до своїх шанувальників.

Тепер це підтвердила і її старша сестра.

«Вона робить все можливе, щоб одужати, — сказала Клодетт Діон нещодавно в інтерв'ю журналу Hello! - Вона сильна жінка».

Синдром «скутої людини» викликає м'язові спазми в стресових ситуаціях. Клодетт Діон порівнювала ці спазми з нічними судомами в ногах, які, напевно, знає кожен. Тільки у випадку її сестри вони відбуваються по всьому тілу.

«Ми мало що можемо зробити, щоб підтримати її, полегшити її біль, — сказала Клодетт Діон. — Поки що, однак, залишається лише сподіватися. Ми тримаємо пальці схрещеними, щоб вчені знайшли ліки проти цієї страшної хвороби».

Шанувальники Селін Діон також вболівають за свого кумира. Її сестра сказала: «Вони люблять Селін не тільки за її голос, але і за те, якою людиною вона є».

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