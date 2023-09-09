Відключення світла триватимуть до 10 годин: експерт дав невтішний прогноз на майбутню зиму

В Україні у нинішньому опалювальному сезоні може бути більше відключень світла, аніж торік. Адже наразі не доводиться говорити про значне відновлення пошкоджених внаслідок атак рф потужностей. Про це в коментарі «Фокусу» розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, коли минулого року окупанти били по об’єктах, які відповідають за передавання електроенергії, біля гідроелектростанцій, теплових електростанцій, було зрозуміло — повністю їх відремонтувати за літо неможливо.

І коли йдеться про оперативні роботи, то це не означає, що потужність підстанції повністю відновили.

«Якщо підстанція пропускає мільйон кВт, її відновили оперативно на 70%, вона взимку не пропустить більше, ніж половину потужності, а ймовірність аварійних випадків підвищиться. Вважаю, що в нинішньому сезоні відключень буде більше. У ДТЕК Дніпропетровської області вже говорили, що треба готуватися до відключень по 4−8 годин, я думаю, це оптимістичний прогноз, і сміливо можна готуватися до відключень до 10 годин», — наголошує Корольчук.

На думку експерта, найбільш проблемними регіонами є Київська, Харківська, Львівська, Хмельницька та Одеська області. Втім, попри це, відключення будуть скрізь.

«Енергосистема пов’язана. Відштовхуватися будуть від пропускної потужності підстанцій. Зараз уже є інформація про те, що готуються графіки відключень. Як надовго — залежить від того, наскільки холодною буде зима», — пояснив він.

Слід зазначити, що днями радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що українські атомні електростанції (АЕС) готові до зими на 70%, електромережі — на 98%, а теплові електростанції (ТЕС) — на 30%.

Йшлося про планові роботи. Натомість генеруюче обладнання, за словами Зеркаль, відновлено лише на одну третину.

Втім, таку заяву Зеркаль спростували в Міненерго, наголосивши, що наведена нею інформація про стан ремонтної кампанії на енергооб'єктах не відповідає дійсності.

Натомість у відомстві надали таку інформацію:

24 енергоблоки теплових станцій — 62% від загальної кількості;

32 гідроагрегати — 68% від загальної потужності гідроелектростанцій;

5 атомних блоків із 9 завершили, 4 — перебувають у процесі ремонту;

70% теплоелектроцентралей відремонтовано, 30% — у процесі ремонту.

Як писали «ФАКТИ», 9 вересня президент України Володимир Зеленський провів нову ставку Верховного головнокомандувача. Вона була присвячена захисту енергетики та одеських портів.

172

Читайте нас у Facebook та Instagram