Як позбутися молі раз і назавжди: найкращі народні засоби

Харчова моль — справжня загроза продуктових запасів. Личинки комахи можна виявити в банках з крупами і борошном, в мішках з горіхами або пачках макаронів. Шкідники псують продукти, до того ж вони дуже живучі.

В той же час позбутися непрошених гостей можна не тільки за допомогою сучасної «хімії», яка іноді може зашкодити господарям квартири, але й за допомогою перевірених народних засобів, пише «Центр ідей».

Каштан від молі

Боротися з комахами допомагають плоди і квітки каштанового дерева. Перед застосуванням каштана слід, звільнивши полиці шафи від одягу, ретельно протерти їх вологою ганчіркою, просушити.

Як використовувати сировину:

Квіти. Зібрані суцвіття висушити в тіні, дрібно перетерти пальцями. Перекласти в полотняні мішечки, розкласти по полицях.

Плоди. Свіжі каштани можна використовувати сирими, але краще трохи підсушити (близько 2 тижнів на сонці або в приміщенні, поки вони не зменшуватися в розмірах і не стануть матовими), інакше на полицях непровітрюваних шаф вони можуть запліснявіти. Розкласти насіння між одягом. Можна роздрібнити каштани молотком і тканинних мішечках розмістити на полицях.

Трави

Збирати рослини слід під час цвітіння.

Підсушені під навісом пучки трав, обгорнені паперовою серветкою, розкладають на полицях шаф. Коли аромат слабшає, трав'яні «вінички» замінюють новими. Трави, що застосовуються при боротьбі з міллю:

Полин. Вистачить невеликого пучка, щоб викликати дезорієнтацію метеликів і нездатність відкласти ними яйця. Полин володіє антисептичними властивостями, вбиває неприємні запахи. Намагайтеся не зловживати цим народним засобом: рослина у великих кількостях може викликати головний біль, запаморочення.

М'ята. М'ятний запах благотворно впливає на нервову систему людини. Цю запашну траву рекомендується використовувати як народний засіб захисту гардеробу і кухонних шафок від комах.

Суміш трав. Для складання невеликих букетів, відлякують міль, використовують шавлія, конюшина, валеріану, пижмо, деревій.

Квіти від молі

Висушені запашні суцвіття розсипають по полотняним мішечках або паперовим перфорованим конвертах, а потім розкладають між стопками білизни та одягу. Квіти, які використовуються в якості народного методу проти шкідників:

Герань- відноситься до пасивного народному засобу боротьби з комахами: вони не переносять запах рослини. Готувати відвар або засушувати герань не потрібно — розмістіть горщики з живими квітами по квартирі, а кухонні шафки і гардероб провітрюйте 1−2 рази за тиждень.

Лаванда. Сильний, стійкий аромат рослини відлякує дорослих метеликів, гусениць. Підсушені в тінистому місці гілочки лаванди кладуть між речами, підвішують на перекладині шафи. Втрачають з часом аромат «вінички» замінюють новими.

Зберігати підсушену лаванду слід в скляному посуді, так суцвіття довше зберігають запах. Деякі господині рекомендують обприскувати одяг лавандовим відваром, правда, робити це бажано регулярно.

Пижмо — її рекомендується використовувати для відлякування молі в гардеробних, платтяних шафах. Для боротьби з комахами на кухні це народний засіб не підходить. Роблять заготівлю пижма, коли вона починає цвісти. Гілочки висушують в тіні на відкритому повітрі (4−6 днів), потім з 3−5 гілочок збирають невеликі букети, розвішують їх за антресолям, розкладають на полицях шаф, періодично оновлюючи.

Кавказька (далматская) ромашка. Квітки цього декоративного рослини висушуються (краще в тіні на відкритому повітрі) 7−14 днів, перетираються до порошкоподібного стану. Цим складом посипають підлогу через кожні 1−1,5 метра.

Ефірні олії

Розведіть кілька крапель ароматичного кошти водою (35 крапель аромамасла на 5 л води), протріть складом полиці в шафах, підлоги. Просочені ефірним маслом клаптики тканини, паперові серветки слід розкласти поруч з місцями скупчення молі, відкриті флакони розставити по полицях.

Кропити такими засобами одяг небажано — на ній можуть залишитися незмивні плями.

Ефективно відлякують шкідників масла: лаванди; евкаліпта; ялиці; апельсину; мандарина; пачулі; розмарину; цітронелли; женьшеню; м'яти; лемонграсу; гвоздики.

Апельсинові кірки

Це народний засіб використовується для профілактики та відлякування молі. Розкладіть по шафок з харчовими продуктами кірки цитрусових (лимонів, апельсинів, грейпфрутів, лаймів, мандаринів), стежте, щоб вони не покрилися цвіллю. Коли цедра підсохне, перестане виділяти аромат, її замінюють свіжою. Моль уникає перебувати і відкладати яйця в місцях з сильним ароматом цитрусових плодів, особливо апельсинів.

Тютюн запашний і простий тютюн

Застосування цього народного засобу від молі в квартирі залежить від виду (жива рослина або висушене листя).

Як застосовувати тютюн:

Тютюн запашний- квітуча кімнатна рослина, яка не подобається сірим метеликам. Розставте горщики з квіткою по кімнатах, а шафи періодично провітрюйте.

Тютюн простий (тютюн, махорка) — висушене листя рослини. Додайте подрібнений сухий тютюн з паперовим перфорованим пакетах і розкладіть по тумбочках і скриньок меблів. Розкладати його з платтяною шаф і кишенях курток не рекомендується: білизна і одяг, легко просочуючись тютюновим запахом, втрачає свою привабливість.

Господарське мило

Недорогий, ефективний засіб від молі в шафі — мильний розчин, яким слід періодично обробляти полиці. Запах мила відлякує дорослих особин, перешкоджає вільному переміщенню личинок. Свіжий шматок господарського мила, розколів на невеликі шматочки, розкладіть по полицях шафи або кишенях верхнього одягу, яку хочете вберегти від комах.

Специфічний запах може просочити речі, тому даний спосіб краще застосовувати для нежитлових приміщень (комор, чуланов).

Спеції

Прекрасно відлякує міль аромат прянощів. Комаха не зможе відкласти личинки на полицях з продуктами, якщо в місцях зберігання круп присутній сильний запах спецій. Баночки з сипучими приправами можна залишити відкритими прямо на полицях, а горошини запашного перцю, бутончики гвоздики або палички (ванільні, коричневі) — розкласти без упаковки по полицях. Ефективно допомагає відлякувати моль пряний аромат спецій: шафрану; чебрецю; запашного перцю; гвоздики (застроміть кілька бутончиків в ½ свіжого лимона, підвісити на нитці на перекладині для одягу); гранульованого часнику; коріандру; лаврового листа; каррі; кардамону; ванілі; кориці.

Раніше «ФАКТИ» писали про способи використання кориці, про які ви не знали.

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