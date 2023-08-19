Ідеально проти молі та комарів: способи використання кориці, про які ви не знали

Кориця зберігається на більшості кухонних полиць для приготування їжі. Вона — одна з найулюбленіших спецій, яку можна додавати в десерти та напої. Однак використання кориці не обмежується лише кулінарією, її також можна використовувати як засіб від головного болю та ще для багатьох інших речей, зазначають автори видання cookist.com.

Наприклад, завдяки кориці ваш будинок буде приємно пахнути. Просто додайте кілька паличок цієї приправи, пару скибочок свіжого апельсина і жменю журавлини в каструлю з киплячою водою. Аромат прянощів просто наповнить ваш будинок прекрасним запахом.

Корицю можна використовувати, щоб заспокоїти подразнення після укусу комара. Приготуйте суміш з однієї частини кориці та меду і нанесіть її на уражену ділянку, щоб позбутися свербіння.

Покладіть кілька паличок кориці, лаванди та розмарину в мішечок із сухої тканини. Покладіть цей мішечок у шухляду, щоб моль не могла харчуватися вашими светрами.

Зробіть ароматичну свічку своїми руками, просто обгорнувши шматок свічки без запаху паличками кориці, щоб покрити її з усіх боків. Коли свічку запалять, теплий віск нагріє палички кориці і зробить кімнату ароматною.

Мурахи ненавидять корицю, і посипання нею ураженої ділянки зробить необхідне, не використовуючи агресивні хімікати та спреї.

Швидкий спосіб приховати сильний і різкий запах у нашому домі — просто посипати деко корицею. Запікайте цей порошок кориці при 250 градусах за Цельсієм протягом години, щоб перебити сильний запах риби і приготування їжі.

Ви можете освіжити будинок під час прибирання, посипавши підлогу чи килим приблизно 2 столові ложки порошку кориці. Тепер, коли ви пилососите цю ділянку, порошок кориці злегка нагріє будинок, вивільняючи ефірні олії, щоб все пахло казково.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про два простих способи позбутися неприємного запаху речей, які були просякнуті сигаретним димом.

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