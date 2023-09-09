Або на пари, або в армію? В Україні збираються відрахувати велику групу студентів

В українських університетах, де нещодавно зросла вартість освіти, вже більше двох років навчання проводиться переважно в дистанційному форматі. Проте з вересня 2023 року студенти мають повернутися в аудиторії. Ті, хто не з’являться протягом 10 днів на пари, можуть бути відраховані за рішенням керівників закладів освіти. Правда, мова поки що йде лише про першокурсників, пише Vesti.

Так, у Національному авіаційному університеті розповіли, що протягом перших десяти днів потрібно зібрати інформацію про студентів, які будуть навчатися очно, і тих, хто буде працювати дистанційно.

Декан факультету комп'ютерних наук і технологій Сергій Гнатюк зазначив, що багато студентів перебувало за кордоном, проте зараз стоїть питання, чи будуть відраховувати тих, хто не повернувся за парти.

В той же час у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка все набагато суворіше. За словами Олени Кашпур, заступниці декана факультету комп'ютерних наук і кібернетики, згідно з наказом ректора, студентів, без виключень, будуть відраховувати через 10 днів після початку навчання, якщо вони не з’являться на пари.

«Є наказ ректора щодо відрахування через 10 днів. Ми завжди виконуємо наказ ректора», — сказала вона.

На такий крок вищі навчальні заклади пішли згідно з рекомендацією Міністерства освіти і науки України.

Нагадаємо, що ситуація з відрахуванням частини студентів може набути певного драматизму в зв'язку з наміром нардепів «закрутити гайки» студентам — зокрема, тим, хто вирішив здобувати другу або третю вищу освіту у віці після 30 років.

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