Після 30-ти відстрочки не буде: у Зеленського вирішили «закрутити гайки» студентам

Після дискусій у суспільстві про «доцільність» здобуття чоловіками другої та третьої вищої освіти у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує скасувати відстрочки від мобілізації тим, хто повторно здобуває вищу освіту після 30 років.

Про це журналістам розповів представник президента в Конституційному суді України, народний депутат Федір Веніславський.

«Суть проста — якщо людина здобула освіту, а після цього здобуває ще одну — вищу або професійно-технічну освіту, і це відбувається після 30 років, це не дає право на отримання відстрочки. Студентів, які здобувають другу освіту до 30, це не стосується», — пояснив нардеп.

При цьому він послався на норми Конституції, за якими дозволяється обмежувати права людини в умовах дії воєнного стану.

«Я думаю ті, хто після початку повномасштабного вторгнення зловживають правом на відтермінування, не маючи наміру здобувати освіту і записавшись на денну форму навчання, заплативши при цьому гроші, щоб ухилитися від призову, вони повинні виконати своє конституційне зобов'язання, що стосується захисту батьківщини», — вважає нардеп.

Таким чином, згідно із законопроектом, військовозобов'язані чоловіки після 30 років не матимуть відстрочки, якщо вони вже мають освіту та знов вступили до ВНЗ або аспірантури.

Тобто право на відстрочку пропонується залишити здобувачам професійно-технічної, спеціальної або вищої освіти за денною або дуальною формою навчання, що є вищою за попередній рівень освіти, за умови, що навчання було розпочато не пізніше, ніж за рік, в якому людині виповнилося 30 років.

Нагадаємо, що згідно статистики МОН, якщо у 2019−2021 роках до закладів освіти на всіх рівнях освіти вступало в середньому 40 тисяч чоловіків 25+ років, а в 2022 році їх вступило понад 106 тисяч, то цього року таких абітурієнтів станом на 1 вересня було вже більше ніж 76 тисяч і це ще не кінець вступної кампанії.

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