Дорогий ремонт і кілька недоліків: експерти назвали найменш надійний автомобіль популярної німецької марки

Зазвичай німецькі автомобілі вважаються символом високої якості і надійності. Але, схоже, виробникам в будь-якій країні важко постійно підтримувати високе реноме своєю продукції.

Навіть якщо йдеться про таку відому і популярну марку, як BMW, пише сайт «Твоя машина».

Виявляється, експерти американського видання Slashgear вивчили характеристики, а також відгуки власників автомобілів популярної марки щоб визначити найменш надійну модель цього бренду.

В результаті найгіршим автомобілем було визнано кросовер BMW X3, який показав найнижчі результати надійності. Найбільше скарг надходило на авто 2013, 2015 і 2020 років випуску.

А найчастіше невдоволення і нарікання водіїв дана модель визиває через витік мастила. Крім того, в списку поширених несправностей лідирує протікаючий верхній люк, проблеми з радіатором і підвіскою. Окремо автомобілісти обурюються вартістю ремонту BMW.

В той же час, за даними ЗМІ, в Україні BMW X3 вважається популярним авто. Вочевидь, багато водіїв просто не знають про скарги своїх колег у США.

Раніше «ФАКТИ» писали, які авто в Україні найчастіше потребують ремонту.

64

Читайте нас у Facebook та Instagram