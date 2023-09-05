Будете «днювати і ночувати» на СТО: які авто в Україні найчастіше потребують ремонту

Інститут досліджень авторинку запропонував увазі водіїв ознайомитися зі статистикою відвідувань українських СТО. На основі аналізу єдиної бази даних було зібрано інформацію про ремонт та обслуговування 20 000 автомобілів. До цієї бази входить велика кількість СТО з великих міст України, пише wheel-news.com.

Статистика показала, що переважна більшість автомобілів 2019 року випуску (9,3%). Наступними в черзі на СТО стоять машини 2020 року випуску (8,4%). На третьому місці автівки за 2021 рік (7,3%). Треба сказати, що машини 2007 (5,9) та 2008 (6,7%) також часто їздять на СТО. Статистика за брендами виглядає наступним чином (після тире кількість звернень):

1. Renault — 3 119 шт.

2. BMW — 2 682 шт.

3. Volkswagen — 1 891 шт.

4. Peugeot — 1 006 шт.

5. Hyundai — 987 шт.

6. Skoda — 965 шт.

7. Mercedes-Benz — 958 шт.

8. Ford — 934 шт.

9. Audi — 908 шт.

10. Toyota — 599 шт.

11. Nissan — 565 шт.

12. Opel — 531 шт.

13. KIA — 469 шт.

14. Honda — 442 шт.

15. Mitsubishi — 406 шт.

Є також перелік моделей, які найчастіше доводиться ремонтувати. Він виглядає наступним чином:

1. Renault Logan — 1922 шт. (середня вартість ремонту — 1317 грн).

2. Peugeot 301 — 714 шт. (1829 грн).

3. Volkswagen Passat — 337 шт. (5442 грн).

4. Hyundai Accent — 323 шт. (2624 грн).

5. Skoda Octavia — 251 шт. (4611 грн).

6. Volkswagen Golf — 228 шт. (5267 грн).

7. BMW 5 Series — 202 шт. (9944 грн).

8. Skoda Fabia — 189 шт. (2131 грн).

9. BMW X5 — 185 шт. (12971 грн).

10. Skoda Scala — 175 шт. (1878 грн).

11. BMW 3 Series — 173 шт. (7293 грн).

12. Ford Focus — 158 шт. (4070 грн).

13. Renault Master — 148 шт. (4826 грн).

14. Audi A6 — 147 шт. (6670 грн).

15. Renault Megane — 146 шт. (4178 грн).

Така статистика є дуже помічною, коли потрібно придбати автомобіль. Вона допомагає зрозуміти лідерів ринку, визначити для себе найбільш надійні варіанти. Враховуючи, що Renault та BMW зверталися найчастіше, Logan ремонтували в більшості випадків, а X5 порівняно з іншими має високий чек на ремонт, над пріоритетами доведеться замислитися.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти назвали найгірші автомобілі популярної в Україні марки.

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