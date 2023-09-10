19-річна американка залишила скандальну Соболенко без трофею US Open: відеоогляд фіналу

У ніч на неділю, 10 вересня, на кортах Нью-Йорка фінішував один з турнірів серії «Великого шолома» US Open, на якому українка Еліна Світоліна дійшла до 1/16 фіналу. У вирішальному матчі 19-річна американка Коко Гауфф (6-а у світовому рейтингу) у трьох сетах зламала опір 25-річної Арини Соболенко (2-а) з білорусі, котра влаштувала скандал під час півфіналу, — 2:6, 6:3, 6:2.

Дочка баскетболіста та легкоатлетки Гауфф, яка прославилася на весь світ ще у 15-річному віці (Коко на Вімблдоні-2019 сенсаційно обіграла легендарну Вінус Вільямс), виграла дебютний у кар'єрі турнір «Великого шолома». Дебютний фінал у юної американки був торік на «Ролан Гаррос», але тоді вона поступилася Ізі Свьонтек з Польщі.

«Для мене це так багато означає, — заявила після тріумфу Коко Гауфф. — У цей момент я почуваюся трохи в шоці. Та поразка на Відкритому чемпіонаті Франції стала для мене горем, але я зрозуміла, що Бог посилає тобі негаразди та випробування, і це робить цей момент навіть солодшим, ніж я могла собі уявити. Мій батько в дитинстві взяв мене на цей турнір, я сиділа просто там і дивилася, як змагаються Вінус та Серена, тож бути тут, на цій сцені, справді неймовірно».

До речі, Гауфф стала наймолодшою американкою, яка виграла US Open, після Серени Вільямс у 1999 році.

Додамо, що тріумф на Відкритому чемпіонаті США приніс Коко Гауфф 3 мільйони доларів призових та дозволить їй стати 3-ю ракеткою світу. Що ж до прихильниці лукашенка Аріни Соболенко (свого часу тенісистка підписала відкритий лист спортивних діячів країни, які виступали за чинну владу білорусі після придушень протестів у 2020 році), яка заробила в Нью-Йорку 1,5 мільйона в американській валюті, то навіть невдача у фіналі не завадить їй очолити з понеділка світовий тенісний рейтинг.

При цьому білоруска на церемонії нагородження не змогла стримати сліз і насилу відповідала на запитання. Ба більше, вже в роздягальні Арина зламала ракетку і викинула її у смітник.

Додамо, що у чоловічому фіналі US Open пізно ввечері 10 вересня зіграють серб Новак Джокович (2-й) та росіянин Даніїл Медвєдєв (3-й).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що огидний вчинок тенісистки викликав у її суперниці-чемпіонки панічну атаку.

Фото Twitter US Open Tennis

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