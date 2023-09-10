У Києві розшукують неадеквата, який з ножем напав на дітей на вулиці

В Києві чоловік з ножем напав на дітей. Одному хлопчику нападник порвав футболку, а іншому завдав ножове поранення. Дитину госпіталізували лікарі.

Про це повідомили в столичній поліції.

Подія сталась у суботу, 9 вересня, близько 17:00 години на вулиці Мілютенка.

Двоє хлопчиків 10-ти та 11-ти років гралися та намагалися звести намет. До них підійшов незнайомець та запропонував допомогу.

Коли діти відмовились, чоловік на них напав: одному порвав футболку, а іншому завдав ножове поранення руки та втік.

«На цей час вживаються заходи по затриманню зловмисника. До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Франції злочинець з ножем поранив чотирьох маленьких дітей. Нападник завдав безліч ударів, а потім намагався втекти.



Жахлива історія також сталася у Китаї — у провінції Гуандун на півдні Китаю озброєний ножем чоловік напав на дитячий садок. Загинули щонайменше шестеро людей. Ще один поранений.

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