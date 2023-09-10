Частина українців зможе отримати додаткову грошову виплату до 1 листопада: кого це стосується

Ветерани війни можуть отримати додаткові грошові виплати до 1 жовтня. Йдеться про ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) українських захисників та ветеранів війни, які не отримали грошову виплату до Дня Незалежності України.

Для цього необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України або до Центрів надання адміністративних послуг до 1 листопада поточного року.

Про це повідомили у Міністерстві ветеранів.

«…особам, які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, разова, грошова допомога до Дня Незалежності України виплачується за їх особистим зверненням до територіальних органів Пенсійного фонду України за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або до Центрів надання адміністративних послуг з наданням відповідного посвідчення і даних про поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку», — йдеться у повідомленні.

Це стосується тих людей, яким до 24 серпня був встановлений статус і видане відповідне посвідчення.

«Розміри та механізм проведення виплати разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 754». — додали у відомстві.

Як повідомляли «ФАКТИ», частині пенсіонерів почали виплачувати додаткові суми до пенсії.



Раніше ми розповідали, хто може отримати додатково 1 тисячу гривень до пенсії.

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