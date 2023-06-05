Українцям почали виплачувати допомогу у сумі 4 тисячі гривень: як подати заявку

Українці, які постраждали через війну, мають право на отримання фінансової допомоги від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України. Розмір допомоги складає 16 тисяч гривень. Ця сума надійде на банківський рахунок заявника протягом 4 місяців (по 4 тисячі гривень), причому перший платіж — протягом семи робочих днів після подання заяви, нагадали пенсійні експерти.

Проте право на ці виплати мають не всі, а лише ветерани війни — особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи. Також ваші персональні дані мають бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни Міністерства у справах ветеранів України.

Наразі триває вже другий етап виплат, який стартував 22 березня. У рамках цього етапу допомогу планують надати 15 тис. одержувачів (на першому етапі — 10 тис. осіб).

Подання заявки на отримання грошової допомоги безкоштовне, проте заповнюється одержувачем лише самостійно.

Як оформити допомогу від Червоного Хреста

Подати заявку можна через інформаційний ресурс Е-ветеран. Для цього знадобиться електронний підпис. Інструкція з подання заявки виглядає так:

перейти за посиланням, переглянути сторінку вниз і вибрати пункт «Надання підтримки людям з інвалідністю внаслідок війни»;

пройти електронну ідентифікацію за допомогою електронного підпису (КЕП);

перевірити персональні дані (ПІБ, ІПН);

вказати дані картки для виплат (номер рахунку у форматі IBAN), а також номер телефону та адресу електронної пошти;

надіслати заяву.

Якщо одержувач не має банківського гривневого рахунку, його потрібно відкрити. Зробити це можна в будь-якому банку на власний вибір, там же можна дізнатися номер рахунку у форматі IBAN. Якщо в одержувача змінився номер рахунку, заяву доведеться подати наново.

Заявка пройде перевірку Мінветеранів. Якщо потенційний одержувач відповідає всім критеріям програми, йому автоматично буде призначено виплати на вказаний номер рахунку.

Нагадаємо, що фінансову допомогу постраждалим від війни людям надають і на рівні регіонів України. При цьому, щоправда, потенційні отримувачі виплат не мають отримувати допомогу протягом останніх 5 місяців від міжнародних організацій.

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