Венеціанський кінофестиваль: кому дістався «Золотий лев»

В Італії оголошено лауреатів 80-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Головну нагороду — «Золотий лев» — отримав фільм грецького режисера Йоргоса Лантімоса «Бідні-нещасні». У ньому зіграли зірки Голлівуду Емма Стоун, Марк Руффало, Віллем Дефо.

Молода жінка Белла Бакстер пережила смерть. Вона повертається до життя завдяки вченому Годвіну Бакстеру, який зробив їй експериментальну операцію. Спочатку наївна, Белла прагне пізнати навколишній світ, хоч і перебуває під захистом Бакстера. Бажаючи побачити більше, вона втікає зі спритним і розпусним адвокатом. Звільнившись від забобонів свого часу, Белла вимагає рівності та свободи.

У Венеції фільм вшанували 10-хвилинними оваціями. Він має рейтинг 100% на сайті-агрегаторі професійних рецензій Rotten Tomatoes.

Гран-прі журі дістався фільму японського режисера Рюсуке Хамагуті «Зла не існує».

«Срібного лева» за найкращу режисуру отримав італієць Матео Гарроне за фільм «Я — капітан».

Найкращим актором визнано Пітера Сарсгаарда за роль у фільмі «Пам'ять» Мішеля Франка, а найкращою актрисою — Кейлі Спені за роль у фільмі «Прісцілла» Софії Копполи.

Приз за найкращий сценарій дістався Пабло Ларраїну та Гільєрмо Кальдерону за сценарій до фільму «Граф» чилійського режисера Пабло Ларраїна.

Спеціальний приз журі отримав фільм «Зелений кордон» польської кінорежисерки Агнешки Холланд.

Не обійшлося на 80-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі й без гучного скандалу: іспанського актора заарештували за звинуваченням у сексуальному насильстві за день до вручення йому кінопремії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що уродженка українського Бердянська, популярна артистка Ольга Куриленко, підкорила всіх нарядом на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю.

На фото у заголовку: кадр з фільму «Бідні-нещасні»

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