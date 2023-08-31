Не одним Голлівудом живе світ кіно: у Венеції відкривається 80-й кінофестиваль

В Італії відбулася церемонія відкриття Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Цього року найстаріший кінофорум в історії проводиться у 80-й раз. Очікувалося, що на червоній доріжці зірки штовхатимуть одна одну, проте все зіпсував тривалий спільний страйк сценаристів і кіноакторів у США. Профспілки заборонили своїм членам не тільки писати на час його проведення сценарії і зніматися, а й брати участь у будь-яких заходах, включно з прем'єрами фільмів, фестивалями та церемоніями нагородження. Минулого року церемонія відкриття 79-го фестивалю була набагато яскравішою і представницькою.

Безумовно на зірок Голлівуду першої величини ця заборона не поширюється, але більшість із них вирішили підтримати колег.

Як страйк вплинув на Венеціанський фестиваль? Почнемо з того, що відкривати його мав новий фільм культового режисера Луки Гуаданьїно «Претенденти» (Challengers). Головну роль у ньому зіграла Зендея. Як і попередні роботи Гуаданьїно («Назви мене своїм ім'ям», «Суспірія», «Цілком і повністю»), «Претенденти» можуть шокувати багатьох глядачів відвертими сценами і проблемами, які порушує режисер.

Однак Зендея відмовилася бути присутньою на відкритті фестивалю. Буквально в останню хвилину організаторам довелося замінити «Претендентів» італійською військовою драмою «Команданте» (Comandante) режисера Едоардо Де Анджеліса.

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Не з'явиться у Венеції й Емма Стоун, на яку чекали на прем'єрі фільму «Бідолахи» (Poor Things). Бредлі Купер теж не приїде, щоб представити картину «Маестро» (Maestro) про легендарного американського диригента і композитора Леонарда Бернстайна. Знаменитий актор виступив у ній як виконавець головної ролі та режисер.

Під великим питанням залишається поява на червоній доріжці Джорджа Клуні, хоча він прибув до Венеції разом зі своєю дружиною Амаль.

Джордж і Амаль Клуні до Венеції приїхали, але на червоній доріжці поки не з'являлися

Поки що з усіх голлівудських зірок свою участь підтвердили тільки Адам Драйвер і Джессіка Честейн. Адам представить фільм «Феррарі» (Ferrari) режисера Майкла Манна про легендарного гонщика і конструктора автомобілів Енцо Феррарі, роль якого він зіграв.

Джессіка має з'явитися під завісу фестивалю на прем'єрі фільму «Пам'ять» (Memory).

Серед інших картин, які претендують на головний приз «Золотий лев», звісно, варто назвати «Прісциллу» (Priscilla) Софії Копполи про дружину Елвіса Преслі та «Вбивцю» (Killer) Девіда Фінчера.

Художній керівник Венеціанського кінофестивалю Альберто Барбера запевняє журналістів, що зірок усе ж таки буде достатньо. Не одним Голлівудом живе світ кіно.

Проте потрібно визнати, що церемонія відкриття пройшла досить блідо. Були присутні члени журі, головою якого цього року є Деміен Шазель, який у 2016 році представляв у Венеції свій мюзикл «Ла-Ла Ленд». Але навіть він прийшов у футболці з написом «Гільдія сценаристів страйкує!»

Скандальності ювілейному фестивалю додало включення до його програми фільмів трьох режисерів із неоднозначною репутацією. Поза конкурсом буде показана картина Вуді Аллена «Велика іронія» (Coup de Chance). Це 50-й фільм у кар'єрі американського режисера і його перший фільм французькою мовою.

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Також поза конкурсом представлять у Венеції нову роботу Романа Поланскі «Палац». А «Догмен» (DogMan) француза Люка Бессона бореться за призи фестивалю.

Усіх трьох режисерів звинувачують у скоєнні злочинів сексуального характеру в різні роки. Аллена поліція виправдала, але його колишня дружина Міа Ферроу продовжує активну кампанію проти нього. У Голлівуді практично всі зірки відмовилися працювати з Вуді, і він був змушений виїхати до Європи.

Альберто Барбера виступив на захист 87-річного Аллена. «Він повністю виправданий. Минуло 25 років, і для мене ворожість щодо нього, особливо в США, абсолютно незбагненна», — заявив керівник фестивалю.

90-річний Поланскі змушений переховуватися від американського правосуддя вже майже півстоліття. Режисер визнав провину в розбещенні неповнолітньої. Жертва давно публічно пробачила його, але Роман не може повернутися до США. До Венеції він, до речі, не приїде.

Бессон також звинувачується кількома жінками в зґвалтуваннях і домаганнях. Французький режисер категорично відкидає ці звинувачення.

Шарлотта Ремплінг і Ліліана Кавані

Венеціанський кінофестиваль завершиться 9 вересня. Однак перший лауреат уже відомий. На церемонії відкриття почесний приз отримала культова режисерка Ліліана Кавані. У січні їй виповнилося 90 років. Нагороду Кавані вручила знаменита актриса Шарлотта Ремплінг.

Нагадаємо, хто став переможцем минулорічного Венеціанського фестивалю.

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