Скандал у Венеції: іспанського актора заарештували за звинуваченням у сексуальному насильстві за день до вручення йому кінопремії

На 80-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі, на червоній доріжці якого Ольга Куриленко підкорила всіх своїм вбранням, стався скандальний інцидент. 22-річний іспанський актор Габріель Гевара був заарештований італійською поліцією за міжнародним ордером, виданим у Франції. Сталося це 2 вересня — напередодні вручення зірці популярного фільму «Моя провина» кінопремії як найкращому дебютанту.

Церемонію нагородження 3 вересня скасували. Організатори кінофестивалю поспішили заявити, що премію мали намір вручати не вони, а сайт Filming Italy.

Жодних подробиць не повідомляється. Відомо лише, що Габріеля у Франції підозрюють у сексуальному насильстві. А ось що конкретно інкримінується акторові, європейські ЗМІ не знають.

Тепер італійський суд має ухвалити рішення про екстрадицію Гевари. Французька сторона має надати додаткову інформацію для цього.

Габріель став популярним у Європі завдяки першому сезону серіалу Skam España про групу 16-річних підлітків. Потім він отримав головну чоловічу роль у фільмі «Моя провина», який зняла стрімінгова компанія Amazon Prime Video. Стрічка є першою частиною трилогії, поставленої за мотивами серії книг Мерседес Рон «Винні».

Італійські газети пишуть, що арешт у розпал Венеціанського кінофестивалю став першим подібним інцидентом за всю його історію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 13 жінок звинуватили французького актора Жерара Депардьє у сексуальних домаганнях.

203

Читайте нас у Facebook та Instagram