Ольга Куриленко підкорила всіх вбранням на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю

Популярна актриса Ольга Куриленко продемонструвала ідеальне почуття стилю на червоній доріжці 80-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. 43-річна уродженка Бердянська представила на найстарішому у світі кінофорумі новий французький мінісеріал D'Argent Et De Sang («Гроші та кров»). Його показали у Венеції поза конкурсом.

Куриленко обрала для прем'єри довгу чорну сукню з глибоким декольте та високим розрізом до стегон. Сукня була прикрашена оригінальною вишивкою по всій поверхні. Вбрання ідеально підкреслювало точену фігуру Ольги.

Вбрання ідеально підкреслювало точену фігуру зірки

А доповнювали вбрання оригінальні чорні туфлі на високих підборах із пряжками, прикрашеними великими діамантами.

«Дівчина Бонда» (нагадаємо, Куриленко зіграла головну жіночу роль у фільмі «Квант милосердя» про агента 007 у виконанні Денієла Крейґа) мала вигляд, за визнанням місцевих ЗМІ, надзвичайний.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», ювілейний фестиваль у Венеції проходить без участі більшості голлівудських зірок, які вирішили підтримати страйк сценаристів та кіноакторів у США. Нагадаємо, через страйк вже довелося перенести щорічну церемонію вручення премії «Еммі» та прем'єру другої частини «Дюни» з Тімоті Шаламе.

Зазвичай Венеціанський фестиваль радує великою кількістю знаменитостей, а також хорошими фільмами. Вісім із 11 останніх премій «Оскар» за найкращу режисуру отримали картини, які дебютували саме у Венеції.

Раніше Ольга Куриленко схвилювала шанувальників своїм фото у купальнику.

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