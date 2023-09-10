Двоє іноземних волонтерів загинули через обстріл авто гуманітарної місії на Донбасі (фото)

У Бахмутському районі Донецької області, де навесні цього року загинув доброволець-волонтер з Ірландії Фінбар Кафферкі, під обстріл росіян потрапив автомобіль гуманітарної організації Road to Relief — четверо волонтерів-іноземців виїхали зі Слов'янська у бік Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів у місті Іванівське.

Як повідомили в організації, у місті Часів Яр внаслідок прямого влучення їхня машина перекинулася і загорілася.

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«У машині знаходилися німецький волонтер-медик Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тір, канадський волонтер Ентоні „Тонко“ Ігнат та іспанська волонтерка і директорка Road to Relief Емма Ігуаль. Рубен і Йохан отримали важкі осколкові поранення та опіки, але наразі їхній стан стабільний, вони знаходяться в окремих лікарнях далеко від місця пригоди. Було підтверджено, що „Тонко“ загинув, його тіло було виявлено, а поточний статус Емми досі невідомий», — зазначали в Road to Relief.

Фото Road to Relief

Пізніше ВВС повідомило, що влада Іспанії підтвердила загибель і 32-річної іспанки Емми Ігуаль.

Фото ELMUNDO

Благодійна організація розпочала роботу в Україні після російського широкомасштабного вторгнення. Волонтери займаються допомогою цивільним, які мешкають у прифронтових населених пунктах, а також евакуацією людей.

Нагадаємо, що цього літа в Краматорську, коли рашисти вдарили по центру міста «Іскандерами», у місцевій піцерії постраждали троє громадян Колумбії, які зустрічалися там із відомою українською письменницею Вікторією Амеліною. За кілька днів Амеліна померла у лікарні. Ексклюзивний матеріал «Семеро загиблих постійно стоять перед очима»: сорок днів тому росіяни знищили найпопулярніше кафе Краматорська" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Road to Relief

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