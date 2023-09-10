Гарматне м’ясо: стало відомо про втрати під Запоріжжям морських піхотинців з окупованого Криму

Злочинна севастопольська 810-та бригада морської піхоти окупантів продовжує зазнавати втрат у районі Токмака Запорізької області. Відомо й про взяття в полон кримських контрактників цієї бригади Ілмдара Кодирова та В’ячеслава Капітанова. Останній, зокрема, розповів, що «підрозділ морських піхотинців» накрила власна артилерія агресора, як тільки командування росії побачило, що «морпіхи мають намір вийти з Роботиного», пише Асоціація реінтеграції Криму.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець написав, що через значні втрати командування противника вимушено було нещодавно частково відвести «до складу тактичного резерву» підрозділи 810-ї бригади, яку окупанти тримають у згаданому районі у складі «до батальйону». Окрім того, завдяки витоку документів з окупаційного штабу стало відомо, хто командує «напрямом Північ», «оперативно-тактичним угрупованням росії», яке також воює на окупованій території Херсонської області. Це капітан I рангу Михайло Бабаніязов, морський спецназівець, відправлений до Криму з Тихоокеанського флоту. Він очолює кафедру водолазної та спеціальної підготовки училища Нахімова в окупованому Севастополі. Його начальником штабу є підполковник Володимир Кукленко, «офіцер управління 810-ї бригади». Він, додають експерти, служив агресору у Севастополі й до окупації півострова. Зокрема, у 2012 році він промайнув у публікаціях як «командир мінометної батареї десантно-штурмового батальйону» тієї самої «бригади» Чорноморського флоту росії.

Раніше повідомлялося, що медіа, які підтримують політику окупантів, поширюють обіцянки кремлівського віцепрем'єра Марата Хуснулліна про те, що начебто до 15 вересня окупанти планують відкрити відновлену частину зруйнованого Кримського мосту, якщо не буде жодних непередбачених обставин.

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