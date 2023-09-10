Бабине літо не поспішає залишати Україну: синоптики обіцяють ще як мінімум тиждень комфортної погоди

Прогнози синоптиків щодо теплої та сухої погоди поки що підтверджуються — наступного тижня, з 11 по 17 вересня, очікується комфортна погода з температурою на 2 — 4 °C вище за норму.

Як прогнозує кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, на тижні буде переважно тепло, з незначними коливаннями температури повітря та слабким вітром.

У понеділок, 11 вересня, у більшості областей очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер на Лівобережжі переважно північної чверті, на Правобережжі країни південно-східний, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12°С, вдень +20…+25°С. У Приазов'ї, Криму та на крайньому заході вночі +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С.

У вівторок, 12 вересня, утримається погода переважно без опадів та зі слабким вітром. Однак у Харківській області, а також у Карпатах вдень місцями пройдуть невеликі дощі, можливі грози. Вітер змінних напрямів, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, на крайній півночі +3…+8 °С; днем +22…+27 °С.

У середу, 13 вересня, у південній половині України, а вдень також місцями та у західних областях пройдуть невеликі дощі, часом з грозами. На решті країни сонячно та без опадів. Вітер переважно південно-східної чверті, 3−8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +9…+14 °С, у північних областях +4…+9 °С; вдень повітря прогріється до +22…+27 °С, на Прикарпатті та Закарпатті +27…+29 °С.

У четвер, 14 вересня, малорухливий атмосферний фронт стане причиною дощів у західних областях, а вдень також місцями у центральних та Київській областях. Можливі грози, місцями не виключені шквали. На решті країни без опадів. Вітер південної чверті, у західних областях західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, на півночі Лівобережжя +6…+11 °С; вдень +25…+30 °С, у західній частині +19…+24 °С.

У п'ятницю, 15 вересня, у більшості областей, окрім західної частини, пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер південний із переходом на західний, 5 — 10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +19…+24 °С.

У суботу, 16 вересня, невеликі, подекуди помірні дощі пройдуть у східних та південних регіонах. На решті України без істотних опадів. У західних областях вночі та вранці місцями тумани. Вітер східної чверті, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, вдень +21…+26°С.

У неділю, 17 вересня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С.

Раніше Європейська Служба моніторингу за зміною клімату Copernicus заявляла, що нинішній липень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Так, середня глобальна температура повітря впритул наблизилася до 17 градусів за Цельсієм. А американське відомство «Національні центри прогнозування навколишнього середовища» оголосило 3 липня найспекотнішим днем в історії нашої планети.

Фото Pixabay

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