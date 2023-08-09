«Ера глобального кипіння»: липень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень

Європейська Служба моніторингу за зміною клімату Copernicus заявила про те, що нинішній липень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Середня глобальна температура повітря в липні виявилася рекордною. Вона впритул наблизилася до 17 градусів за Цельсієм. Нагадаємо інформацію «ФАКТІВ» про фіксацію температурного рекорду — 3 липня став найспекотнішим днем на Землі за всю історію спостережень.

Це робить липень 2023 року на 0,72°C теплішим, ніж у середньому за період із 1991 до 2020 року, і на 0,33°C теплішим, ніж колишній найспекотніший місяць в історії — липень 2019 року. Тоді температура повітря теж була приблизно на 1,5°C вищою, ніж у середньому за аналогічний місяць за період спостереження з 1850 по 1900 роки.

Цьогорічний липень приніс аномальні хвилі тепла на південь Європи, у низку країн Південної Америки та на більшу частину території Антарктиди, де температура повітря була значно вищою за середню.

Продовжила зростати і середня глобальна температура поверхні Світового океану. У липні вона досягла рекордних значень, перевищивши на 0,51°C температуру за період спостереження з 1991 по 2020 роки.

«Ми щойно стали свідками того, як у липні глобальна температура повітря і температура поверхні Світового океану встановили нові рекорди за всю історію спостережень. Ці рекорди мають важкі наслідки як для людей, так і для планети, схильної до дедалі частіших та інтенсивніших екстремальних явищ», — заявила заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс.

«Ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння», — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він закликав світову спільноту до швидких і радикальних заходів боротьби з кліматичними змінами, щоб уникнути катастрофи.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що вчені назвали граничну температуру, яку може витримати людина.

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