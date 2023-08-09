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Наука та технології

«Ера глобального кипіння»: липень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень

13:05 9 серпня 2023
спека

Європейська Служба моніторингу за зміною клімату Copernicus заявила про те, що нинішній липень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Середня глобальна температура повітря в липні виявилася рекордною. Вона впритул наблизилася до 17 градусів за Цельсієм. Нагадаємо інформацію «ФАКТІВ» про фіксацію температурного рекорду — 3 липня став найспекотнішим днем на Землі за всю історію спостережень.

Це робить липень 2023 року на 0,72°C теплішим, ніж у середньому за період із 1991 до 2020 року, і на 0,33°C теплішим, ніж колишній найспекотніший місяць в історії — липень 2019 року. Тоді температура повітря теж була приблизно на 1,5°C вищою, ніж у середньому за аналогічний місяць за період спостереження з 1850 по 1900 роки.

Цьогорічний липень приніс аномальні хвилі тепла на південь Європи, у низку країн Південної Америки та на більшу частину території Антарктиди, де температура повітря була значно вищою за середню.

Продовжила зростати і середня глобальна температура поверхні Світового океану. У липні вона досягла рекордних значень, перевищивши на 0,51°C температуру за період спостереження з 1991 по 2020 роки.

«Ми щойно стали свідками того, як у липні глобальна температура повітря і температура поверхні Світового океану встановили нові рекорди за всю історію спостережень. Ці рекорди мають важкі наслідки як для людей, так і для планети, схильної до дедалі частіших та інтенсивніших екстремальних явищ», — заявила заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс.

«Ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння», — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він закликав світову спільноту до швидких і радикальних заходів боротьби з кліматичними змінами, щоб уникнути катастрофи.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що вчені назвали граничну температуру, яку може витримати людина.

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