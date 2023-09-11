Суперечкам покладено край: опубліковане фото, яке доводить, чиєю копією росте молодша донька Алли Пугачової

Шанувальникам і хейтерам Алли Пугачової не дає спокою зовнішність її молодшої доньки Лізи Галкіної. Дівчинка часто з'являється у соцмережах зіркової матері. Інтернет-користувачі не втрачають можливості спостерігати за тим, як росте обдароване маля.

При цьому між ними часто виникають розбіжності про те, на кого ж схожа білява чарівниця.

З ким тільки не порівнювали сестру Гаррі. Наприклад, є ті, хто впевнений, що крихта — повна копія Людмили Сенчиної.

Інші запевняють, що спадкоємиця Примадонни пішла до своєї бабусі материнською лінією — Зінаїди Архіпівни.

Навіть з'явилися претенденти на «батьківство» серед учасників «фабрик зірок». Так, «найбільш красивий» учасник одного з проєктів заявив, що готовий здати ДНК-тест для того, щоб довести, що саме він — батько Лізи і Гарі.

Алла Пугачова та Сергій Савін

Але, здається, тривалим і спекотним суперечкам, нарешті, покладено край. На одному з сайтів опублікували знімок Алли Пугачової у дитинстві, і фанати погодились, що Ліза дуже сильно схожа на свою маму в дитинстві.

«Якщо подивитися на маленьку Пугачову, то відразу зрозуміло, що Ліза — її копія», «Не розумію суперечок про те, на кого схожа Ліза», «Дуже схожа на маму», — пишуть у мережі, і більшість шанувальників це підтверджують.

Як відомо, довгий час подібні розмови точилися навколо того, що і Христина Орбакайте — начебто не рідна донька Алли Пугачової, але згодом вони стихли і все стало на свої місця.

Христина Орбакайте, яка вже сама тричі мама, впевнена, що Алла Борисівна вже на сцену не повернеться, оскільки намагається надолужити те, що не змогла дати своїй старшій доньці. Зараз для Примадонни важливе за все сім’я — діти та чоловік, вона насолоджується своїм теперішнім станом. Міняти родину на сцену вона не буде.

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