Суперечкам покладено край: опубліковане фото, яке доводить, чиєю копією росте молодша донька Алли Пугачової
Шанувальникам і хейтерам Алли Пугачової не дає спокою зовнішність її молодшої доньки Лізи Галкіної. Дівчинка часто з'являється у соцмережах зіркової матері. Інтернет-користувачі не втрачають можливості спостерігати за тим, як росте обдароване маля.
При цьому між ними часто виникають розбіжності про те, на кого ж схожа білява чарівниця.
З ким тільки не порівнювали сестру Гаррі. Наприклад, є ті, хто впевнений, що крихта — повна копія Людмили Сенчиної.
Інші запевняють, що спадкоємиця Примадонни пішла до своєї бабусі материнською лінією — Зінаїди Архіпівни.
Навіть з'явилися претенденти на «батьківство» серед учасників «фабрик зірок». Так, «найбільш красивий» учасник одного з проєктів заявив, що готовий здати ДНК-тест для того, щоб довести, що саме він — батько Лізи і Гарі.
Але, здається, тривалим і спекотним суперечкам, нарешті, покладено край. На одному з сайтів опублікували знімок Алли Пугачової у дитинстві, і фанати погодились, що Ліза дуже сильно схожа на свою маму в дитинстві.
«Якщо подивитися на маленьку Пугачову, то відразу зрозуміло, що Ліза — її копія», «Не розумію суперечок про те, на кого схожа Ліза», «Дуже схожа на маму», — пишуть у мережі, і більшість шанувальників це підтверджують.
Як відомо, довгий час подібні розмови точилися навколо того, що і Христина Орбакайте — начебто не рідна донька Алли Пугачової, але згодом вони стихли і все стало на свої місця.175