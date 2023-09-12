Байден втомився: світова преса про поведінку президента США під час візиту до В’єтнаму

Провідні світові ЗМІ обговорюють доволі дивну поведінку президента США Джо Байдена під час 26-хвилинної пресконференції в Ханої, що відбулася ввечері 10 вересня. Американський лідер, якому на початку року видалили ракове новоутворення на грудях, вирушив до В'єтнаму одразу після завершення саміту «Великої двадцятки» в Індії. Білий дім прагнув показати всьому світу і, насамперед, американським виборцям, що 80-річний Байден перебуває у чудовій формі. Президентський вояж подавався як доказ того, що досвідчений політик у змозі облетіти весь світ за п'ять днів.

Однак пресконференція в Ханої не задалася від самого початку. Байден почав її з того, що намагався з'ясувати, в який час доби він спілкуватиметься з журналістами. «Зараз ранок чи вечір?» — запитав він.

Потім одразу ж спробував перетворити це запитання на жарт. «Мій помічник нагадав мені зараз відому пісню „Доброго ранку, В'єтнам!“. Там ось, я кажу — добрий вечір, В'єтнам!» — сказав Байден.

Журналісти одразу не зметикували, що американський президент переплутав пісню з фільмом. Звісно, він мав на увазі відому картину «Доброго ранку, В'єтнам!» із Робіном Вільямсом у головній ролі. Знаменитий актор зіграв у ній радіоведучого, який такими словами починає свій кожен ефір для американських солдатів, що беруть участь у війні у В'єтнамі.

Навіть американські газети визнали, що такий початок пресконференції був, м'яко кажучи, не надто вдалим з боку Байдена, оскільки він нагадав нинішньому керівництву В'єтнаму про сумну сторінку в історії країни.

Але це виявилося на найбільшим промахом американського лідера. Він плутався в питаннях, довго намагався розібратися зі списком журналістів, який йому приготувала заздалегідь прессекретарка Карін Жан-П'єр. Намагаючись згладити незручну паузу, Байден зробив тільки гірше. «Я тут лише виконую накази», — пожартував він.

Президенту поставили запитання про саміт в Індії. Байден раптом вирішив пригадати цитату зі старого вестерна з Джоном Вейном у головній ролі і додав до неї кілька слів від себе.

«Ми говорили про стабільність, ми говорили про третій світ, вибачте, Південна півкуля має доступ до змін. Це зовсім не було конфронтацією..» — виголосив Байден.

У цей момент сталося абсолютно несподіване — мікрофон президента відключили! Замість його незв'язної промови журналісти почули голос Карін Жан-П'єр. «Спасибі всім. На цьому прес-конференція закінчується. Спасибі всім», — сказала прессекретарка.

Прессекретарка Байдена Карін Жан-П'єр

Однак Байден на її слова не відреагував. Він продовжував щось говорити, не розуміючи, що його ніхто не чує.

Тоді раптом зазвучала джазова музика. Байден замовк. Він був здивований. І знову почав говорити. Музику ввімкнули голосніше.

«Так, уже вечір. Я, мабуть, піду спати..» — вимовив американський президент і з посмішкою залишив прес-конференцію.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Байден почав використовувати апарат CPAP для лікування апное уві сні.

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