МАГАТЕ заявило про ознаки нових боїв навколо Запорізької АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військами, чули численні вибухи протягом останнього тижня. Це можлива ознака посилення військової активності в регіоні, що також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на об'єкті, заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Починаючи з минулої суботи, 2 вересня, команда МАГАТЕ почула близько двох десятків вибухів за три дні, за якими сталося ще кілька вибухів в останні дні. За словами, Гроссі, сама станція не постраждала. Звіти експертів вказують на те, що вибухи сталися на деякій відстані від станції.

«Тим не менш я залишаюся глибоко стурбованим потенційною небезпекою, з якою стикається станція в цей час підвищеної військової напруженості в регіоні», — заявив гендиректор МАГАТЕ.

За словами Гроссі, експерти на станції також помітили міни між парканами. Під час обстеження майданчика вони не виявили жодних інших мін. Однак їм досі не надали доступ до дахів деяких реакторних блоків. Наприкінці липня експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни на краю майданчика атомної електростанції.

ЗАЕС продовжує отримувати електроенергію ззовні від останньої лінії електропередач 750 кіловольтів (кВ), що залишилася, та єдиної резервної лінії 330 кВ. На ЗАЕС експертам МАГАТЕ повідомили, що наразі станція не має жодної інформації про стан ремонту пошкоджених ліній електропередач, оскільки всі вони проходять через зони військового конфлікту.

В інших регіонах України цього тижня відбулися ротації експертів МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС, а на наступний тиждень запланована ротація групи на Чорнобильській АЕС. Команди МАГАТЕ на цих чотирьох майданчиках не повідомили про жодні проблеми з ядерною безпекою або захистом.

Нагадаємо, ГУР неоноразово попереджало про мінування оккупантами ЗАЕС та загрозу ядерного теракту.

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