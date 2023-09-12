«Реєстр потрібно відкривати вже зараз»: Зеленський ветував скандальний закон про електронні декларації

Президент України Володимир Зеленський назвав обмеження, встановлені нещодавно ухваленим Верховною Радою законом щодо повернення електронного декларування, неприйнятними. На документ накладено вето.

«Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко», — заявив він.

Нагадаємо, що народні депутати погодилися відновити електронне декларування, але ось відкривати реєстри, аби з інформацією про добробут високопосадовців знайомилося суспільство, відклали. Народний депутат Ярослав Железняк прогнозував, що після резонансу в суспільстві Зеленський накладе на закон вето, а у 20-х числах вересня парламент підтримає пропозиції до закону і виправить текст.

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