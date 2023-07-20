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Шоу-бізнес

Українська режисерка зняла кліп для суперзірки Гаррі Стайлза

14:39 20 липня 2023
Гаррі Стайлз

Відома українська режисерка Таню Муіньо, яка двічі була номінована на премію «Греммі», зняла кліп для знаменитого британського співака Гаррі Стайлза. Про це артист повідомив, представивши свою нову роботу в соцмережах і опублікувавши фото з режисеркою.

«Made with love by a creative team from Ukraine» (зроблено з любов’ю творчою командою з України), — так Стайлз представив кліп «Daylight».

У яскравому відео можна побачити поєднання символічних для України кольорів.

«Гаррі, немає нічого, чого ти не можеш зробити. Літати, їздити верхи, на велосипеді, ходити по канаті, танцювати (моє улюблене), і я просто можу уявити, що ще ти можеш). Дякую вам — дивовижна велика команда, яка зробила це в один божевільний день!», — прокоментувала роботу режисерка.

До речі, це вже друга спільна робота Стайлза та Муіньо.

Гаррі Стайз підтримує Україну, на своїх концертах він закликає зупинити війну та виходить з синьо-жовтим прапором. Нещодавно він подарував «золотий квиток» на свій концерт нашій тенісистці Еліні Світоліній.

Нагадаємо, Таню Муіньо працювала з Дмитром Монатіком, а також зі світовими зірками Біллі Айліш, Lil Nas X, Cardi B, Lizzo, The Weeknd. Зняла вражаючий кліп для Брітні Спірс та Елтона Джона.

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