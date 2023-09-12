В Україні запустили експеримент з електронними соціальними картками: що потрібно знати мешканцям чотирьох областей країни

В Мінсоцполітики, де раніше розповідали про те, як нараховуватимуть субсидію у 2024 році, розповіли про початок тестування системи для сфери соціальних послуг, яке відбуватиметься у 4 пілотних областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.

Про те, що це за проєкт, розповіла міністерка Оксана Жолнович. Ідея полягає у тому, що коли людина звертається за соціальною допомогою, то ця інформація потрапляє до кейс-менеджера. Він за допомогою планшету оцінює, що потрібно людині і що їй може запропонувати держава. Все це відбувається в одній електронній системі.

«З'являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією. Приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування. У медичній карті можна побачити, які лікували пацієнта, щоб повернути здоров’я. А у соціальній — які послуги надавали, щоби вивести людину із складної життєвої ситуації», — зазначила Оксана Жолнович.

Раніше заступниця міністра Дар'я Марчак повідомляла про вивчення моживостей підвищити пенсійні виплати літнім українцям, які отримують менше 3−4 тисяч гривень. Разом з тим вона заявляла, що уряд у 2024 році планує провести індексацію пенсій, однак чи відбудеться вона у березні, наразі точно невідомо.

Фото зі сторінки Мінсоцполітики у соцмережах

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