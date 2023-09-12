Пішов з життя автор хіта «Смажений кабанчик, курка з майонезом»

Раптово пішов з життя відомий український музикант, учасник гурту «Степ» Володимир Єфімов — автор популярного хіта 90-х «Смажений кабанчик, курка з майонезом».

Сумною звісткою поділилася дружина артиста Оксана Довженко. В публікації у фейсбуці вона повідомила, що артиста не стало 11 вересня.

«Померла моя найулюбленіша і найрідніша людина. Помер мій чоловік Володимир Єфімов», — написала у Facebook Оксана Довженко.

Що стало причиною смерті жінка не повідомила. В коментарях родині музиканта висловлюють співчуття. Один з дописувачів зазначив, що ще кілька днів тому він розмовляв з Володимиром, у нього все було добре на здоров’я не скаржився. Музикантові був 61 рік.

«Що трапилося, ми ж розмовляли 4 дні тому і все було нормально?» «Як так? Чому? Оксаночка, мої співчуття», «Пішов з життя наш друг», «Дуже шкода», — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Володимир Єфімов — український музикант та учасник популярного колективу «Степ», який був заснований 1995 року у Херсоні Андрієм Череднюком та Сергієм Василенком.

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