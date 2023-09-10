НАТО відпрацьовує свої дії у Балтійському морі у разі нападу

Країни НАТО розпочали біля берегів Естонії та Латвії масштабні навчання «Північне узбережжя». Маневри, що стартували 9 вересня, триватимуть два тижні. У них беруть участь близько 30 кораблів та понад 3200 військовослужбовців із 14 країн альянсу. Вперше в історії вони будуть зосереджені на висококласних бойових діях та колективній обороні союзників НАТО.

За даними Міноборони Німеччини, одним зі сценаріїв, що відпрацьовуються під час цих маневрів, є блокада противником торговельного судна, результатом якої стає напад на кораблі НАТО та подальша ескалація.

Планується також відпрацювати дії союзників у ситуації, коли на одну з країн НАТО скоєно напад, у відповідь на який залучено підрозділи блоку біля узбережжя Балтійського моря з використанням кораблів, літаків та десантних частин.

Беруть участь усі країни НАТО, розташовані в районі Балтійського моря, та військово-морські підрозділи зі США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції, а також Швеції, яка поки що не входить до альянсу.

«Сім, а скоро їх стане вісім, союзників по НАТО межують з Балтійським морем, тому цей регіон має вирішальне значення для нашого альянсу», — сказав виконувач обов'язки офіційного представника блоку Ділан Уайт.

«Агресивна війна росії проти України радикально змінила ситуацію з безпекою в Балтійському морі, і НАТО суттєво збільшило свою оборонну присутність у регіоні на морі, на суші та в повітрі. Подібні навчання посилають чіткий сигнал про те, що НАТО готове захищати кожен дюйм території союзників», — додав Уайт.

Тим часом у КНДР спустили на воду першу субмарину із тактичною ядерною зброєю. А Китай продовжує відправляти десятки тисяч вантажів збройовим компаніям у рф, які забезпечують російських військових вертольотами, безпілотниками та оптичними прицілами.

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