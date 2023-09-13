Перемога македонців та побиття Іспанією острів’ян: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У вівторок, 12 вересня, матчами в чотирьох групах завершився 6-й тур відбору на Євро-2024, де напередодні Португалія без Роналду забила дев'ять м'ячів Люксембургу.

Кваліфікація Євро-2024. 6-й тур

Група С

Італія — Україна — 2:1 (Фраттезі, 13, 30 — Ярмоленко, 41).

Мальта — Північна Македонія — 0:2 (Ельмас, 5, Манєв, 41).

Становище команд: 1. Англія — 13 очок (5 матчів); 2. Італія — 7 (4); 3. Україна — 7 (5); 4. Північна Македонія — 7 (5); 5. Мальта — 0 (5).

Група А

Іспанія — Кіпр — 6:0 (Гаві, 18, Меріно, 33, Хоселу, 70, Ф. Торрес, 73, 83, Баена, 77).

Норвегія — Грузія — 2:0 (Холанд, 25, Едегор, 34).

Становище команд: 1. Шотландія — 15 очок (5 матчів); 2. Іспанія — 9 (4); 3. Норвегія — 7 (5); 4. Грузія — 4 (5); 5. Кіпр — 0 (5).

Група F

Швеція — Австрія — 1:3 (Хольм, 90 — Грегорич, 53, Арнаутович, 56, 69, з пенальті).

Бельгія — Естонія — 5:0 (Вертонген, 4, Троссард, 18, Лукаку, 56, 58, де Кетеларе, 88).

36-річний Ян Вертонген став першим бельгійським футболістом, який зіграв 150 матчів за свою національну збірну. Такий солідний ювілей захисник відзначив забитим м'ячем уже на 4-й хвилині, а Бельгія здобула легку перемогу над одним із аутсайдерів групи.

Становище команд: 1. Бельгія — 13 очок (5 матчів); 2. Австрія — 13 (5); 3. Швеція — 6 (5); 4. Азербайджан — 1 (4); 5. Естонія — 1 (5).

Група I

Швейцарія — Андорра — 3:0 (Іттен, 49, Джака, 84, Шакірі, 90+2, з пенальті).

Ізраїль — білорусь — 1:0 (Каніховські, 90+3).

У матчі Румунія — Косово триває другий тайм.

Становище команд: 1. Швейцарія — 14 балів; 2. Ізраїль — 11; 3. Румунія — 10; 4. Косово — 5; 5. Білорусь — 4; 6. Андорра — 2.

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