«Я пережила страх та депресію»: директорка конкурсу «Міс Україна» про зміни в житті

Конкурс «Міс Україна» повідомив про старт національного відбору на «Міс Україна-2022». В умовах війни комітет конкурсу вирішив сконцентруватися на одному напрямку — допомога дітям-переселенцям та дітям, що постраждали від військових дій. Тож у власниці титулу «Міс Україна- 2022» буде дуже відповідальна місія — привернути увагу та докласти всіх зусиль для залучення коштів міжнародного співтовариства для потреб українських дітей та розповідати правду про війну в Україні. В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» директорка конкурсу «Міс Україна» Вероніка Щипцова розповіла, чому вона не поїхала з країни, як бореться з депресією і чи зміняться критерії краси.



- Вероніка, багато хто вважає, що війна — не час для конкурсів краси…

- Зізнаюсь, що ми досить довго вели переговори з організаторами «Міс світу». Мені телефонувала і сама директорка конкурсу Джулія Морлі, казала, що підтримує нас. Вона наголошувала на тому, щоб ми у будь-який доступний спосіб все ж таки обрали «Міс Україна-2022» та відправили її на міжнародний конкурс. Тому що сьогодні надважливо аби голос України звучав у світовій спільноті.

Взагалі, мені здається, що в цьому році конкурс краси потрібно розглядати як спосіб ще раз розказати світу про війну в Україні. Про формат шоу ми все ще думаємо, остаточне рішення приймемо відповідно до актуальної безпекової ситуації в країні. Конкурс «Міс Світу» ще не оголосив про дату проведення світового фіналу, тому ми очікуємо на офіційний пресреліз і після цього визначимо дату до якої має бути обрана «Міс Україна-2022». Ми щиро сподіваємось, що до того часу Україна вже переможе у страшній війні з росією!

- Як буде проходити відбір учасниць?

- Ми піклуємось про їх безпеку, саме тому ми ввели два формати кастингів: онлайн та офлайн. Дівчина, яка знаходиться не в Києві або навіть за кордоном, може взяти участь в онлайн кастингу. Пройти повноцінну співбесіду та всі етапи, які відбуваються в офісі. Якщо ж дівчина знаходиться в Києві чи на території України і хоче пройти офлайн кастинг, то ми запрошуємо на співбесіду дотримуючись всіх обов'язкових правил безпеки.

- Яка для вас зараз найкрасивіша дівчина України?

- На мою думку, Україна дуже багата талановитими, красивими та розумними дівчатами. І не дарма у світі кажуть, що українки найкрасивіші. Але вони ще й витривалі, ерудовані, володіють мовами, мають вищу освіту. Нещодавно до нас приходила на кастинг дівчина, яка у 24 роки є кадровим військовим перекладачем та має магістерську освіту! Для мене, як директорки конкурсу, не коректно виділяти певну зовнішність або дівчину. Цього року жодних змін до критеріїв відбору внесено не було. Ми лише додали опцію про проходження кастингів онлайн. Все інше, як завжди: вік з 17 до 26 років, зріст — не нижче 168 сантиметрів і незаміжня.

- Що ви відчуваєте зараз, через півроку війни?

- Зараз ми всі є свідками, як українські військові звільняють нашу землю від російських загарбників і це, звісно, дуже радує мене і мою сім'ю. Адже всі наші чоловіки — це кадрові військові. Звичайно, за ці місяці я пережила страх та депресію. Дуже моторошно, коли у твій дім приходить війна. Моє серце розривається, коли я бачу поранених дітей, дітей, які втратили батьків, залишившись без домівок. Саме ситуації з дітками вводять мене в депресію по цей час.

- Чи не думали про те, щоб залишити країну на час воєнних дій?

- Війна застала мене в Україні. За весь період війни я виїздила на деякий час до Швейцарії. Займалась волонтерською діяльністю, брала участь у мітингах біля ООН, а також приїздила до Кан на благодійну акцію на підтримку фонду «Держкіно». Зараз я знаходжусь в Україні, планую займатись конкурсом. Моє життя і моя душа належать Україні. Найближчими вихідними планую відвідати свого батька. Хочу його підтримати та побути деякий час з ним. Він працює без вихідних від початку війни. Так само, як і мій вітчим та двоє моїх братів.

- Яким був ваш ранок 24 лютого?

- Мій чоловік розбудив мене і сказав, що почалась війна. Я зателефонувала всім своїм рідним, колегам, щоб дізнатись як вони. В мене вже була заготовлена тривожна валізка, тому я одразу виїхала з родиною на Західну Україну. Деякий час ми перебували там, поки ситуація трішки не стабілізувалась. І кожного разу, коли мені біло страшно я думала, як почуваються люди, що живуть на лінії фронту. Це мотивувало мене ще більше займатись волонтерською діяльністю.

- У чому черпаєте зараз енергію?

- Успіхи на фронті — це додає енергії й мотивує. Балаклія — рідне місто моєї подруги і я щаслива, що воно вільне від російських окупантів. Мене дуже надихає конкурс «Міс Україна» — адже він має важливу соціальну місію, особливо в цьому році. І хоч я не військова, але роблю все максимально від мене залежне для наближення нашої спільної перемоги. Як і переважна більшість українок.

- Кажуть, краса врятує світ. Схоже, це не зовсім так…

- Цей вислів, на мою думку, потрібно використовувати лише у художньому сенсі і має він досить загальне поняття. Звичайно краса не може перемогти всі проблеми та війни у світі. Але вона точно може допомогти та надихнути.

Нагадаємо, Україну на конкурсі «Місіс світу» представлятиме волонтерка та мати трьох дітей з Тернополя.

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