Не дочекавшись повного одужання, знову повернувся у свій підрозділ: щемлива історія про захисника з Донбасу

Навесні 2022 року війна змусила Олександра Круглова, дружину Олю та їхніх двох донечок переїхати з Донецької області у Крижопіль на Вінниччину. Залишити все, що мали, перекреслити мрії та плани — і рятуватися від постійних обстрілів та бомбардувань. На той час в чужому містечку їм допомагали віра в перемогу, відкритість і комунікабельність, добрі люди. Та велике кохання — одне на двох і на весь світ…

Спочатку жили в гуртожитку будівельного ліцею, потім переїхали на квартиру.

Саша одразу став на військовий облік, а вже незабаром сказав своїй Олі просто: «Я йду служити», повідомляє місцеве видання.

З початку червня 2022 року Олександр — у війську. Пройшов навчання. Матрос був номером обслуги самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Важкі бої у найгарячіших точках, поранення, після якого, не дочекавшись повного одужання, знову повернувся у свій підрозділ…

Щемливі зустрічі у короткотермінових відпустках з родиною, новими друзями вже тут, на Вінниччині… Молодий, красивий, усміхнений — він умів додати упевненості та оптимізму всім. І так вірив у нашу перемогу, і так хотів повернутися живим… Не судилося.

Після важкого поранення під час виконання бойового завдання воїн помер у військовому шпиталі Дніпра 7 вересня 2023 року.

У селищі йому встеляли дорогу квітами, стаючи навколішки перед скорботною процесією. Чин поховання здійснено у Свято-Миколаївському храмі Крижополя.

Олександр Круглов отримав важке поранення і помер у військовому шпиталі Дніпра

Люди ставали навколішки перед скорботною процесією

Ніжно гладила обличчя свого коханого дружина. Щось тихенько шепотіла, прагнула триматися з усіх сил. Але як тут втриматися. Пекельні часи — молодих вдів, матерів і батьків, які хоронять синів, осиротілих дітей… І янголів, що здіймаються в небо.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію захисника з Вінниччини Ярослава Сніцаренка, який поліг на Запоріжжі.

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