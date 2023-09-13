Зірці тенісу Симоні Халеп зламали кар'єру: їдка реакція легендарної Вільямс

Експершу ракетку світу, знамениту румунську тенісистку Симону Халеп, котру відсторонили від змагань у жовтні минулого року, дискваліфікували на чотири роки за застосування допінгу. Термін покарання колишньої дружини мільярдера обчислюється з моменту тимчасового усунення та закінчиться 6 жовтня 2026 року, коли тенісистці буде 35 років. У такому разі це крах кар'єри, інакше.

У пробах дворазової чемпіонки турнірів серії «Великого шолома» 31-річної Халеп, які взяли під час Відкритого чемпіонату США-2022, виявили заборонену речовину роксадустат.

«Я вірю в чистий спорт і за майже два десятиліття професіональної кар'єри тенісистки, протягом сотні турнірів та двох титулів «Великого шолома» я здала 200 аналізів крові та сечі на наявність заборонених речовин — і всі вони були чистими до 29 серпня 2022 року, — прокоментувала своє усунення Симона Халеп. — Напередодні сезону на хардових кортах 2022-го, за рекомендацією моєї команди та фізіотерапевта, яким я довіряю, я скоригувала свої харчові добавки. Жоден із перелічених інгредієнтів не містив заборонених речовин, проте тепер ми знаємо — і суд погодився з цим — що одна з них була забруднена роксадустатом.

Мене тестували майже щотижня після першого позитивного тесту до початку 2023 року, і всі проби були негативними. Не зважаючи на ці докази, Міжнародна агенція тенісної етики (ITIA) висунула звинувачення в порушеннях у біологічному паспорті лише після того, як її експертна група взнала мою особу, внаслідок чого двоє з трьох експертів раптово змінили свою думку на користь звинувачень.

Я нескінченно вдячна за підтримку, яку я отримала від своєї сім'ї, друзів та шанувальників тенісу з усього світу. Я продовжую тренуватися і роблю все, щоб очистити своє ім'я від цих помилкових звинувачень та повернутися на корт. Я маю намір оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді (для цього Симона має 21 день. — Авт.) і використовувати всі засоби правового захисту проти компанії-виробника добавок, про яку йдеться".

Серед тих, хто підтримує знамениту спортсменку, знайшлися й ті, кого дискваліфікація Халеп якщо не порадувала, то вже не засмутила точно.

Зокрема, на новину їдко відреагувала легендарна американка Серена Вільямс, яка нещодавно вдруге стала мамою. «8 — найкраще число», — загадково написала чотириразова олімпійська чемпіонка в Twitter.

Шанувальники тенісу відразу припустили, що американка має на увазі програш Халеп у фіналі Вімблдону в 2019 році. Для Серени це був би восьмий титул на лондонській траві та 24-й трофей «Великого шолома», що дозволило б їй зрівнятися з Маргарет Корт у списку найтитулованіших гравців усіх часів.

Симона Халеп та Серена Вільямс під час Вімблдону-2019

«Дуже прикро, коли дізнаєшся, що половина твоїх тенісних кумирів зі спортивного життя шахраювали, — звинуватила румунку в махінаціях американська тенісистка Ніколь Гіббс, яка перетиналася з Халеп на корті, зокрема, на US Open-2019 (Серена Вільямс лайкнула пост співвітчизниці). — Це так засмучує і перетворює спорт на щось потворне. Це нечесний бій. Ви ставите запитання, скільки їх і скільки залишаються непоміченими. Я думаю, що багато хто».

До речі, якщо більшість діячів румунського спорту виявили солідарність з Симоною Халеп, то є й голоси проти. Зокрема, відомий у країні тележурналіст Дорін Чіотя не вірить у невинуватість тенісистки.

«Чотири роки дискваліфікації. Яку всесвітню ганьбу ти накликала на себе, Симоно! — написав він у Facebook. — Я був серед (дуже) небагатьох, хто не вірив у твої крокодилячі сльози».

Нагадаємо, що Симона Халеп — чемпіонка «Ролан Гаррос"-2018 та Вімблдону-2019. Вона третя тенісистка в історії, яка заробила на корті понад 40 млн доларів. У 2009 році румунка заради тенісу зважилася на операцію, зменшивши свої груди з шостого до другого розміру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст збірної Франції та «Ювентуса» попався на допінгу і ризикує завершити кар'єру.

Фото gsp. ro, Twitter US Open

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