Серед затриманих — начальник районного військкомату: заблоковано ще 5 каналів переправлення за кордон ухилянтів

СБУ продовжує викривати «схеми», які дозволяють українським чоловікам ухилятися від мобілізації — відповідні оперативні заходи проводяться по всій країні.

Цього разу серед затриманих фігурантів опинилися начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному, які «допомагали» своїм клієнтам виїжджати до країн Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила від 800 до 8 тис. американських доларів, а конкретна сума винагороди залежала від терміновості виїзду та наявності посередників, констатували у спецслужбі.

Виручка від реалізації підробних довідок

Так, на Харківщині начальник районного військкомату особисто продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я, які отримував від своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії.

Своєю чергою директорка обласної філії одного із приватних університетів у Рівному за хабарі «гарантувала» військовозобов’язаним «позачергове» зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову. У подальшому ж вона обіцяла «студентам» відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.

Було ліквідовано й канали нелегальної міграції «ухилянтів» за межі України. Так, у Тячівському районі зловмисник «сплавляв» ухилянтів через річку, яка проходить уздовж кордону.

Іншу схему організувала мешканка Берегівського району, яка переводила своїх клієнтів через кордон лісовими стежками.

Затриманий на кордоні "ухилянт"

А тим часом на Прикарпатті було викрито трьох ділків, які виводили ухилянтів за кордон через важкодоступну гірську місцевість.

Один із затриманих на кордоні

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині було заблоковано корупційну схему виїзду потенційних призовників за межі нашої держави під виглядом менеджерів одного з українських агрохолдингів. Формальним приводом зарубіжних «відряджень» було вирішення питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

Фото СБУ

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