Кейт Міддлтон опинилася у в’язниці: всі подробиці

Принцеса Уельська, яка дзвонить принцу Гаррі ночами, 12 вересня опинилася у в'язниці в графстві Суррей. І її обшукували офіцери служби безпеки! Кейт Міддлтон довелося мати справу з чорним лабрадором на прізвисько Пенні. Собака натасканий на пошук наркотиків.

Як виявилося, нічого кримінального у візиті дружини принца Вільяма в чоловічу в'язницю не було. Кейт є покровителькою благодійної організації з боротьби з наркозалежністю Forward Trust. Відвідування нею в'язниці приурочене до жовтневого Тижня поширення інформації про наркозалежність у Великій Британії. Принцеса Уельська вирішила особисто дізнатися, як почуваються засуджені за наркотики в місці, де вони відбувають покарання.

Зустріч із Пенні справила на Кейт враження. «Приголомшливо. Це неймовірно, це дуже спокійно і контрольовано. Це не лякає», — зазначила вона.

Дружина принца Вільяма була в синьому брючному костюмі улюбленого нею бренду Alexander McQueen. Шанувальники Кейт вирішили, що вона вибрала це вбрання, щоб підтримати модельєра Сару Бертон, яка оголосила цього тижня про звільнення з посади креативного директора бренду, пропрацювавши там понад 25 років. Нагадаємо, саме Бертон пошила весільну сукню для Кейт Міддлтон.

Як прикрасу принцеса Уельська використовувала золоте намисто «Опівнічний місяць» вартістю 1335 доларів від Даніелли Дрейпер, на якому вигравірувано літери G, L, C на честь 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти і 5-річного принца Луї.

Багато хто звернув увагу на пальці Кейт Міддлтон. Вони були перев'язані. Представник Кенсингтонського палацу був змушений зробити заяву, що невістка короля Чарльза III нічого не зламала, її травма не являє собою нічого серйозного.

Сама Кейт з посмішкою пояснила, що забила пальці, коли стрибала зі своїми дітьми на батуті.

У в'язниці принцеса Уельська поспілкувалася з ув'язненими, персоналом, а також батьками і родичами засуджених.

Вона була щаслива дізнатися, що колишні наркомани й алкоголіки харчуються регулярно в ресторані The Clink, співробітники якого допомагають ув'язненим навчатися хороших манер і здорового харчування.

Раніше повідомлялося, Кейт Міддлтон зізналася, що вона і принц Вільям прагнуть бути кращими в усьому.

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