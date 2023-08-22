Кейт Міддлтон дзвонить Гаррі ночами: чого домагається принцеса Уельська потайки від чоловіка

У середині серпня західні ЗМІ повідомляли, що принцеса Уельська категорично заперечує примирення головних членів британської королівської сім'ї з принцом Гаррі та Меган Маркл. Кейт Міддлтон навіть свариться з чоловіком через це, оскільки принц Вільям, як майбутній король, розуміє, наскільки важливий для іміджу мир між ним і молодшим братом.

Однак 20 серпня американське видання Express US опублікувало абсолютно протилежну інформацію. Нею поділився журналіст Роберт Джобсон, автор книги «Наш король Чарльз III: людина і монарх».

Він стверджує, що принц Гаррі має бути вдячний принцесі Уельській. «Кетрін — єдина людина, яка якось намагається допомогти вирішити складну ситуацію. І вона блискуче справляється з цим завданням, наскільки це взагалі можливо», — заявив Джобсон.

Далі він повідомив, що Кейт Міддлтон періодично телефонує Гаррі ночами. Причому робить це таємно. З її боку це «жест доброї волі».

«Кейт зв'язалася з Гаррі, щоб сказати йому, щоб він тримав голову високо і не надто турбувався про ці тимчасові невдачі», — стверджує Джобсон. Під «тимчасовими невдачами» він має на увазі провалений судовий позов, який герцог Сассекський подав проти однієї з британських газет, звинувативши видання в незаконному прослуховуванні телефонних розмов.

«Стосунки Гаррі з Кейт залишилися незмінними, і для Гаррі дуже багато значить те, що вона продовжує надавати йому підтримку», — запевняє Джобсон.

Принцеса Уельська «не хоче втручатися в життя Гаррі, але вона хоче, щоб він знав, що є багато людей, зокрема і вона сама, які дбають про нього і хочуть, щоб він був щасливим».

Що стосується триваючої ворожнечі всередині королівської сім'ї, то, за словами Джобсона, «це надзвичайно делікатна ситуація». «У ній замішані багато інших старших членів королівської сім'ї і особливо Вільям, який ясно дав зрозуміти, що він ще не готовий сісти за стіл переговорів. Гаррі — за мирні переговори або будь-який відкритий діалог, якщо вже на те пішло», — додав Джобсон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відбулася екстрена рада щодо майбутнього монархії: навіщо Чарльз III покликав принца Вільяма і Кейт.

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