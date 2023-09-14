Знаменитий приватний детектив знайшов картину Ван Гога, яку було вкрадено з музею в Нідерландах 2020 року

Нещодавно повідомлялося про те, що з Британського музею вкрадено тисячі експонатів. А ось новина про повернення вкраденого шедевра. Артур Бранд, відомий голландський приватний детектив і мистецтвознавець, якого західні ЗМІ часто називають Індіаною Джонсом, знову довів свою репутацію рятівника шедеврів живопису. Йому вдалося повернути картину Ван Гога, яку було вкрадено з музею в Нідерландах у березні 2020 року. На пошук полотна пішло три з половиною роки.

Ця детективна історія почалася з крадіжки картини «Пасторський сад у Нюенені навесні» з музею Зінгера в місті Ларен, розташованого на південний схід від Амстердама. Тільки-тільки ввели карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Цим і скористався злочинець. Він розбив кувалдою двоє скляних дверей у музеї та увійшов усередину…

За кілька місяців із музею в Леєрдамі в такий самий нахабний спосіб вкрали картину Франса Хальса. Поліція виявила на місці злочину сліди ДНК. Їх порівняли зі зразками ДНК із музею Зінгера. Стало зрозуміло, що обидві крадіжки скоїла одна й та сама людина.

Її вдалося ідентифікувати. Це був 59-річний Нільс М., професійний злодій французького походження. Він жив недалеко від Ларена.

Нільса заарештували 2021 року і засудили до восьми років позбавлення волі. Однак картин, які він вкрав, тоді не знайшли.

Як з'ясувалося, злодій встиг їх продати. Згідно з повідомленнями, перехопленими поліцією, картину Ван Гога, відому також під назвою «Весняний сад» і датовану 1884 роком, придбала злочинна група. Нові власники мали намір використовувати шедевр вартістю кілька мільйонів євро в торзі з владою. Вони могли б повернути картину в обмін на коротші терміни ув'язнення для своїх подільників.

Ще до арешту Нільса М., у червні 2020 року, Артуру Бранду надіслали «доказ життя» — фотографії картини Ван Гога. Він одразу ж зв'язався з поліцією. Детектив розумів, що злочинці передаватимуть вкрадений шедевр від одного угруповання до іншого, тому поліція навряд чи зможе перехопити «Весняний сад». Бранд запропонував чекати. Він був готовий ризикнути і вести переговори особисто.

У підсумку через якийсь час до нього звернувся якийсь житель Амстердама і запропонував повернути картину в обмін на повну конфіденційність. Він нічого не вимагав натомість. Хотів тільки, щоб ніхто про це не знав.

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«Я був на вечірці з нагоди дня народження. Він зателефонував і сказав, що чекає на мене під деревом», — розповів Бранд BBC.

Артур зустрівся з незнайомцем. Той сказав, що зберігання картини стало для нього головним болем. І він хоче її позбутися.

Вони домовилися про місце і час нової зустрічі. Незнайомець мав принести картину.

Бранд викликав директора музею, щоб той зміг підтвердити справжність полотна. Директор із нетерпінням чекав у барі за рогом поруч із будинком детектива.

Незнайомець не обдурив. Він приніс картину в сумці з магазину IKEA. Коли діставав шедевр, порізав палець. Бранд захистив роботу Ван Гога від крові, прикривши її подушкою.

Так він і приніс полотно в поліцію — у сумці IKEA з подушкою.

Справжність картини підтвердили. Людину, яка її принесла, затримувати не стали. Було очевидно, що до крадіжки він стосунку не має.

Експерти оглянули полотно. На ньому є подряпини, але вони не становлять особливої проблеми. На реставрацію піде якийсь час, але, вочевидь, ще цьогоріч «Весняний сад» знову займе своє місце в музеї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що за крадіжку золотих реліквій на 113 мільйонів євро винесено вирок членам клану «Реммо». Музею повернуто частину вкраденого — 31 експонат. Серед того, що не знайдено, особливе місце посідає рідкісний алмаз «Білий камінь Саксонії».

На фото в заголовку Артур Бранд із картиною Ван Гога

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