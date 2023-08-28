Окупанти обстріляли село в Херсонській області: є загибла та постраждалий
Російські військові знову вгатили по Херсонщині — під ударом опинилося село Садове. Внаслідок обстрілу там загинула жінка та постраждав чоловік.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти випустили снаряди по житловому будинку у Садовому близько 10:40.
Від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї.
До лікарні також госпіталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Він у важкому стані.
Нагадаємо, що після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щодня обстрілюють регіон, в тому числі і обласний центр. При цьому вони використовують не лише важке озброєння, але й авіацію.
Так, вчора окупанти вкрили вогнем Вірівку, загинула 35-річна жінка, ще одна людина отримала поранення. Того ж дня загарбники з артилерії обстріляли Бургунку, внаслідок чого постраждала жінка.
При цьому в регіоні продовжують викривати російських агентів, які
Фото Поліція Херсонської області131