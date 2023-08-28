Окупанти обстріляли село в Херсонській області: є загибла та постраждалий

Російські військові знову вгатили по Херсонщині — під ударом опинилося село Садове. Внаслідок обстрілу там загинула жінка та постраждав чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти випустили снаряди по житловому будинку у Садовому близько 10:40.

Від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї.

До лікарні також госпіталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Він у важкому стані.

Нагадаємо, що після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щодня обстрілюють регіон, в тому числі і обласний центр. При цьому вони використовують не лише важке озброєння, але й авіацію.

Так, вчора окупанти вкрили вогнем Вірівку, загинула 35-річна жінка, ще одна людина отримала поранення. Того ж дня загарбники з артилерії обстріляли Бургунку, внаслідок чого постраждала жінка.

При цьому в регіоні продовжують викривати російських агентів, які в т. ч. повідомляють ворога про місця розташування Сил оборони.

Фото Поліція Херсонської області

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