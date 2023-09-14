У Києві спалахнув скандал через фото загиблих героїв на Стіні пам'яті: що сталося (фото, відео)

В Київі спалахнув скандал, пов`язаний зі зникненням частини фотографій загиблих захисників України зі Стіни пам`яті на Михайлівській площі. Спочатку з`явилася версія, що це зробили вандали, як це було, наприклад, з пам`ятником Бандері у Львові.

Упорядник Стіни пам`яті Павло Нетьосов, який опікується меморіалом на мурах Михайлівського монастиря обурювався, що хтось позривав частину фотографій, розмістивши об`яву про реконструкцію. Йому про такі плани ніхто не повідомляв.

На своїй сторінці у соцмережах він показав картину, яку побачив, прийшовши до Михайлівського Златоверхого.

«Люди приходять, вішають фотографії, а якесь падло їх зриває», — сказав він.

Пізніше речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс в коментарі hromadske, зазначила, що, за попередньою інформацією, меморіал справді перебуває на реконструкції: «Повідомлення в поліції є. Попередньо зʼясовано, що зняті пошкоджені фото (вигоріли, намокли), щоб замінити на нові».

Також журналісти з`ясували, що дотичний до проєкту священник ПЦУ Сергій Дмитрієв пояснив: конфлікт зі світлинами стався через те, що «прийшла людина, яка захотіла допомогти», але «всередині не з усіма все погодила і позривала фото»: «Просто перестаралася. Зараз Стіна на місці, її повернули. Але йшлося про реконструкцію фото і їхнє розміщення так, щоб було місце додавати нові».

Він зазначив, що до них «приходять нові люди, це все трохи хаотично відбувається, і тому так вийшло». Священник додав, що наразі Стіною пам'яті опікується «не зовсім ПЦУ», а активіст і громадський діяч Павло Нетьосов.

Редакція «Книги пам'яті полеглих за Україну» розповіла журналістам, що e-mail, який вказаний на листівках, належить їм. Кажуть, що пошту в них попросив священник Дмитрієв на початку вересня, аби родини полеглих захисників і захисниць могли надсилати фотографії тих військових, яких немає на Стіні. Отримані на пошту фотографії використають для розміщення на Меморіалі та створення сторінок пам'яті на сайті.

Нагадаємо, що на Черкащині вандали скоїли наругу над могилою загиблого бійця. Поліція з`ясувала, що неповнолітні хлопці та дівчата зняли з надгробка прапор України, зафільмували ці дії та виклали відзняте у соцмережі.

Фото — скріншот

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