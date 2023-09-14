«Вино цього світу переситило його»: астропсихологиня про долю Ілона Маска

Влітку стало відомо, що Міністерство оборони США купить у компанії Маска 400−500 терміналів Starlink і саме зможе визначати, де і як вони можуть використовуватися. У 2022-му році доступ до Starlink змінювався залежно від перебігу бойових дій. Лінія фронту змінювалася, і Маск використовував геозони, щоб обмежити доступність Starlink на передовій (для ЗСУ). Астропсихологиня Ірина Звягіна, яка раніше розповідала про астрологічний аспект арешту Трампа, зробила розклад та зупинилась на фігурі Маска.

«У динаміці його гороскопа я побачила різкі й непередбачувані випробування для нього у 2024−25 роках. І щоб вони сталися, якщо це не стосується фізичного стану й можливої хвороби, саме попередні роки мають визначити ступінь деструктивності. Транзитний Уран, який у гороскопі Маска у квадраті із Сонцем, що робить його експериментатором і новатором, але й створює постійний дисбаланс, напругу, які можуть призвести до зривів, можливих аварій і катастроф, у зазначені вище роки зробить кілька напружених аспектів із Сонцем і Венерою прогресивними, Марсом і Юпітером натальними. Задіяні всі фіксовані знаки, і тут ми бачимо повторення натального квадрата Сонця з Ураном, що виокремлює цей час як особливий (ключовий, поворотний, небезпечний, винятковий) у житті Маска».

Заяви, вибір, зроблені Маском, завжди на виду і на слуху, додає астропсихологиня.

«І немає сенсу повторюватися, що зробив і чого не зробив Ілон Маск, і що він намагається виправдати, або як уникає чіткої позиції. Я навіть не дивилася його перспективи на Таро, тільки його світовідчуття і відчуття себе у світі, у відповідальності перед ним. А майбутнє — воно видно в гороскопі та його динаміці. Є, звісно, ще варіант, що вплив Урана торкнеться не стільки Маска, скільки подій і ситуацій, що стосуються його діяльності. І тоді проблеми чекають не на Маска, а це будуть світові проблеми (або в кращому разі — інтереси, щось парадоксальне у світі науки), і все ж розклад Таро говорить про інше. Маск вичерпався. Як то кажуть — вино цього світу переситило його… Час ухвалення важливого рішення, в якому ймовірність вибору мала. Потрібно прислухатися до того, про що вас запитує буття, щоб відкрити для себе новий шлях. Перевернутий Паж землі — очевидне неочевидне. Знаки на шляху не приходять. Вершник Землі — реалістичний і практичний погляд тверезо оцінює ступінь ризику. Шлях у гору, який важчий, ніж униз. Перевернута Четвірка Води — мотивація виснажилася. Є необхідність переглянути плани і позбутися ілюзій. Помилки набагато легше визнавати в роботах інших, ніж у своїх власних».

Ірина Звягіна переконана — Ілон Маск скоро опиниться на перехресті свого життя. Найцікавіше — інтуїція, чи відчує, і куди вона його підведе.

Нагадаємо, що астрологиня спрогнозувала майбутнє пригожина — зазнає краху.

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