Унікальна спецоперація: ЗСУ знищили під Євпаторією російський комплекс вартістю понад мільярд доларів

Під час гучної «бавовни» в окупованому рф Криму у ніч проти 14 вересня, коли міноборони країни-агресорки заявило про знищення 16 безпілотників літакового та морського типу, був знищений російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд доларів.

Як пише «Українська правда», посилаючись на джерела в СБУ, військова контррозвідка Служби безпеки та ВМС України провели унікальну спецоперацію, завдавши удару по району біля Євпаторії — по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети «Нептун».

Зазначається, що спочатку безпілотники СБУ вразили «очі» комплексу — радари та антени, а після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пусковим комплексам С300/400 «Тріумф».

Нагадаємо, що в самій Євпаторії впав збитий безпілотник, на якому була «подяка за борт» співачці Ані Лорак, яка давно мешкає в росії та вперто мовчить про россійську агресію в Україні.

Фото з Вікіпедії

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