«За що загинув твій чоловік?»: відома блогерка з Бахмуту цинічно образила дружину Героя України Олега Адамовського

Блогерка-мільйонниця Тетяна Коряк («Корячка») образила дружину загиблого офіцера Олега Адамовського. Вона написала Анні, що жодного нападу окупантів не було, то ж захисник загинув на війні, яку навмисно спланували. Крім того, за її словами, бійці ЗСУ, які боронять країну — це «м'ясо», і мир настане, коли перестануть воювати. Дружина героя всіляко намагалась пояснити блогерці, своїй землячці з Донеччини, що та помиляється, натомість отримала порцію лайки та цинізму.

«За що загинув твій Олег і кому він потрібен зараз, крім тебе»

- Тетяна Коряк — відома блогерка на просторах Instagram. Вона родом із Бахмуту, я теж із Донеччини. Чоловік Тані з Луганщини, зараз там проживають його батьки. Вона брала участь у телевізійних шоу «Супермама», де стала переможницею, та «Міняю жінку». Після російського вторгнення вона виїхала з чоловіком та дитиною з України на Кіпр. І я була підписана на неї, спостерігала за цією людиною. В деяких моментах її підтримувала навіть, — розповідає «ФАКТАМ» Анна Адамовська. — Нещодавно товариш мені скинув скріншоти її сторіс, де вона назвала наших чоловіків «м'ясом» за те, що вони захищають кожен сантиметр української землі, віддаючи найдорожче — життя.

Не витримала і написала Тані, справедливо запитавши в неї: «Якби вбили твого чоловіка, ти б також так розмірковувала?». На це Тетяна відповіла, що не «збирається втрачати свого чоловіка в цих імперських іграх. Мовляв, якщо яро так хочемо війни — зброю в руки і на фронт! Бо сидимо на диванах і розмірковуємо чиїми руками воювати». Я відписала, що нема сенсу продовжувати діалог, блогерка мене просто послала на три букви, цинічно додавши, «за що загинув мій чоловік і кому він потрібен зараз, крім мене». Пояснила блогерці, що Олег потрібен, його пам’ятають люди, місто, що він давав присягу народу України, він офіцер. У відповідь Тетяна стала писати, що в Донецьку люди хотіли децентралізації і саме тому почали заколот проти держави. Потім він стався, але війна «чомусь не закінчилася». Тому, за словами Тані, це спеціальна війна, яку навмисно продовжують. Блогерку навіть не переконав факт про паспорти російських військових, які перебували в Донецьку після 2014 року. Вона повторювала все теж ж — усе сплановано.

Я опублікувала наше листування, підсумувавши, що шкода, що не можна нашим військовим обрати, чи віддавати життя за таких, як «Корячка» та її чоловік… Свою позицію того, чому я не хочу, щоби все закінчувалось зараз перемовинами із окупантами, я можу обґрунтувати. Натомість моя співрозмовниця — ні. В неї відразу агресія. Хоча писала вона у стилі Instagram, ставлячи у певних словах символи, щоби не заблокували та не поскаржились.

Коли про інцидент стало відомо загалу, Анна Адамовська отримала тисячі повідомлень підтримки від українців. Чи не в кожному із них їй співчували, дякували, просили не звертати увагу на таких «блогерок».

- Люди писали мені, що не всі такі, багато хто пам’ятає та шанує пам'ять Олега. Дуже зворушив лист, в якому дівчина зізналась, що кожного ранку, коли прокидається, в першу чергу дякує таким героям, як мій чоловік, за те, що має можливість жити під мирним небом. Зізнаюсь, що мені на весь той бруд, який написала «Корячка» щодо мене, було байдуже. Мені боліло, що вона зачепила мого Олега…

Олег та Анна Адамовські

Наскільки мені відомо, особою Тетяни Коряк вже займаються, мені і з військкомату телефонували. Мені сказали, що це вже не перший випадок, коли вона собі дозволяє подібне. Звісно, «Корячка» не вибачилась. Видалила свої всі повідомлення, потім мені багато разів телефонувала. Я пізно побачила, не хотіла з нею спілкуватись. Бо про що нам говорити?

«Наскільки мені відомо, особою Тетяни Коряк вже займаються. Мені сказали, що це вже не перший випадок, коли вона собі дозволяє подібне»

Після шквалу критики Тетяна Коряк спробувала виправдатись за свої слова, виставивши в Instagram відео, де російською мовою заявила, що «війна їй болить».

«Я — українка з Бахмута. Те, що росіяни зробили з моїм містом, не можу описати цей біль. Я втратила в цій війні дуже багато — дім, рідних і близьких мені. Розумію біль людей, які втрачають у цій війні, які пишуть мені щодня з проханням про допомогу. Ви можете сприймати мої слова, як якийсь нервовий зрив, але справді хочу, щоб в моїй країні настав мир. Втомилася втрачати близьких та рідних. Думаю, ви теж втомилися втрачати у цій війні. Тому я виступила за те, щоб країна була в мирі та процвітанні. Ось що я хочу!»

30-річному Олегу Адамовському посмертно присвоєно звання "Герой України", орден отримувала його дружина Анна

Нагадаємо, Олег Адамовський загинув 12 березня 2022 року, прикриваючи побратимів, воїн віддав життя під час оборони Харкова. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі 30-річному офіцеру посмертно присвоїли звання «Герой України», орден отримувала дружина, світлини, на яких вона стоїть заплакана поруч з Володимиром Зеленським, облетіли весь світ. Спочатку свій спочинок воїн знайшов у рідному селі Урожайне на Донеччині, проте навесні цього року батьки та дружина бійця прийняли рішення перепоховати його у Харкові, де мешкає Анна. Тепер кожні вихідні вона приїжджає до свого чоловіка і розмовляє з ним…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель легендарного воїна «Азову», у якого через два місяці мала бути річниця шлюбу.

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