37.64 / 38.36 40.37 / 41.26
Київ: +17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Мурахи по шкірі»: Павло Зібров вразив потужним хітом

22:00 15 вересня 2023
Павло Зібров та Андрій Кравченко

Відомий український співак Павло Зібров, який розказав про свої почуття під час великої війни, записав дуетну роботу разом з Андрієм Кравченко — молодим артистом, якого називають «новим Олегом Вінником». Музиканти переспівали легендарну композицію «Душі криниця» на слова Андрія Демиденка та музику Олександра Морозова.

«Композиція, з якої я починав в далекому 1989 році знайшла новий подих, — написав Павло Зібров на своїй сторінці у соціальній мережі. — Пісня торкається душі кожної людини, бо вона про святі істини, про найдорожче — батьків та любов до рідного дому, про душевні та найтепліші моменти в житті. Ця композиція поза часом. А зараз, під час війни, коли багато сімей розʼєднані — вона набула особливого сенсу».

Павло Миколайович подякував за співпрацю молодому артисту Андрію Кравченко.

«У нас вийшла чудова робота і я впевнений це тільки початок!» — написав співак.

Режисером відео на пісню «Душі криниця» став Олексій Міхалевський. Автор ідеї — дружина Павла Зіброва — Марина. У записі приймала участь і донька співака Діана.

Мережа відразу відгукнулась на нову роботу артистів.

«Мурахи по шкірі! - написали у коментарях. — Енергія пробирає! Дякую за ваш талант! Ви — легенда!»

Нагадаємо, раніше Павло Зібров закликав позбавити запроданку Таїсію Повалій всіх звань.

194

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Corolla 2009

Тримайтесь від них подалі: названо 5 найгірших автомобілів відомого японського бренду

рожева сіль у Криму

Кримський міст збираються посипати рожевою сіллю: що відбувається

Аліна Гросу

Аліна Гросу повідомила про поповнення в родині

щур

Левам — нові перспективи, Стрільцям — підтримка близьких, Водоліям — радісні звістки: гороскоп на день Вогняного Щура

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту