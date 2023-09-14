«Мурахи по шкірі»: Павло Зібров вразив потужним хітом

Відомий український співак Павло Зібров, який розказав про свої почуття під час великої війни, записав дуетну роботу разом з Андрієм Кравченко — молодим артистом, якого називають «новим Олегом Вінником». Музиканти переспівали легендарну композицію «Душі криниця» на слова Андрія Демиденка та музику Олександра Морозова.

«Композиція, з якої я починав в далекому 1989 році знайшла новий подих, — написав Павло Зібров на своїй сторінці у соціальній мережі. — Пісня торкається душі кожної людини, бо вона про святі істини, про найдорожче — батьків та любов до рідного дому, про душевні та найтепліші моменти в житті. Ця композиція поза часом. А зараз, під час війни, коли багато сімей розʼєднані — вона набула особливого сенсу».

Павло Миколайович подякував за співпрацю молодому артисту Андрію Кравченко.

«У нас вийшла чудова робота і я впевнений це тільки початок!» — написав співак.

Режисером відео на пісню «Душі криниця» став Олексій Міхалевський. Автор ідеї — дружина Павла Зіброва — Марина. У записі приймала участь і донька співака Діана.

Мережа відразу відгукнулась на нову роботу артистів.

«Мурахи по шкірі! - написали у коментарях. — Енергія пробирає! Дякую за ваш талант! Ви — легенда!»

Нагадаємо, раніше Павло Зібров закликав позбавити запроданку Таїсію Повалій всіх звань.

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