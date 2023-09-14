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Суспільство та люди

Португалія на пів року продовжила термін «тимчасового захисту» українських біженців

19:33 14 вересня 2023
Біженці

Тимчасовий захист Португалії для біженців з України, яка бореться з російською агресією, тривав один рік, а в березні 2023 року уряд ухвалив постанову про його продовження на шість місяців. Тепер у Португалії вирішили надати ще шість місяців тимчасового захисту українським біженцям. Це рішення уряд має схвалити «найближчим часом». Про це повідомили в офісі заступника міністра та у справах парламенту, пише The Portugal news.

Так, офіс міністра Анни Катарини Мендес заявив, що «уряд вважає за необхідне визначити нове продовження тимчасового захисту на період у шість місяців».

Уряд також зазначає, що має намір Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для переселенців з України до березня 2024 року.

Тимчасовий захист Португалії для біженців з України надається автоматично.

Дані, відправлені до Лузи Службою у справах іноземців та кордонів, свідчать, що з початку війни 24 лютого 2022 року Португалія надала 57 390 тимчасового захисту, 34 602 з яких жінкам та 22 788 чоловікам. За даними SEF, із 57 390 тимчасових дозволів 14 434 було надано неповнолітнім, що становить близько 25% від загальної кількості.

Як писали «ФАКТИ», у Чехії також продовжать тимчасовий захист для біженців та сприятимуть їх добровільному поверненню в Україну.

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