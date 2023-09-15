З двома причалами та СПА-центром: у мережі показали розкішний особняк Мессі в Маямі за 10,6 млн доларів (фото)

Чемпіон світу у складі збірної Аргентини Ліонель Мессі, який зазнав атаки фаната під час матчу чемпіонату MLS, продовжує колекціонувати нерухомість після переїзду до США.

Цього разу Лео виклав 8,6 млн фунтів стерлінгів (трохи більше 10,6 млн доларів) за розкішний особняк у Форт-Лодердейлі (Майамі, США), розташований неподалік домашнього стадіону «Інтер Маямі». Будинок, що займає площу майже 1000 квадратних метрів, має берегову лінію 50 метрів із двома причалами для човнів, вміщує вісім спалень, дев'ять ванних кімнат, гараж на три автомобілі, басейн, повноцінний СПА-центр та тренажерний зал. У ньому багато унікального декору, а в одній із кімнат навіть є муляж вівці, яку в майбутньому планують замінити на цапа (від англ. Goat, в абревіатурі Greatest of all time — «найкращий за всю історію»).

Примітно, що угода про придбання оформлялася без присутності самого футболіста — він у цей момент перебував у національній збірній, яка грала матчі відбору на ЧС-2026.

Додамо, що, крім цього будинку, Мессі також придбав у Флориді квартиру площею більше 400 квадратних метрів в ексклюзивному будинку Porsche Design Tower, двоє розкішних апартаментів у вежі Trump Royale та викупив цілий поверх вежі Regalia на Коллінз-авеню в Маямі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник Мессі еквадорець Леонардо Кампана вдвічі багатший за зіркового аргентинця.

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