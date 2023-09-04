Мессі зібрав на матчі принца Гаррі, зірок Голлівуду і зазнав атаки фаната (відео)

Легендарний Ліонель Мессі, який завоював з «Інтер Маямі» перший трофей, після переїзду за океан продовжує забивати, асистувати та купатися у променях слави. Ось і в поєдинку чемпіонату MLS проти чинного чемпіона «Лос-Анджелеса» аргентинець віддав дві гольові передачі та допоміг своїй команді, за яку усі 90 хвилин відіграв українець Сергій Кривцов, перемогти у гостях — 3:1.

Зазначимо, що під час зустрічі у Лос-Анджелесі на поле вибіг фанат у футболці «Барселони», який одразу кинувся до головної зірки клубу з Маямі. Але особистий охоронець Мессі на ім'я Яссін Чеуко (колишній «морський котик», який має бойовий досвід в Іраку та Афганістані, а також майстер бойових мистецтв, котрий виступав у ММА) зумів перехопити вболівальника, і той встиг лише доторкнутися до кумира. За кілька миттєвостей підбігли й стюарди.

До речі, свідками інциденту став цілий натовп зірок Голлівуду та інших селебріті, які відвідали матч за участю чемпіона світу. До об'єктивів телекамер потрапили британський принц Гаррі, а також Оуен Вілсон, Леонардо Ді Капріо, Вілл Феррелл та Селена Гомес, яка уважно спостерігала за грою аргентинської зірки, а після матчу навіть зізналася йому в коханні.

Додамо, що Ліонель Мессі блискуче дебютував у складі команди Девіда Бекхема, забивши в 11 матчах 11 м'ячів та віддавши п'ять результативних передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Мессі переплутала чоловіка з партнером по клубу, але вчасно «схаменулась».

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