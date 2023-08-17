Клієнтів трьох облгазів попередили про нові правила передачі показань лічильників

Компанія «Нафтогаз України», яка нещодавно стала постачальником «блакитного» палива клієнтам «Київоблгазу», «Житомиргазу» та «Львівгазу» (компанії раніше входили в РГК Дмитра Фірташа), забежпечуватиме газом й українців, які раніше користувалися сервісами АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Хмельницькгаз» і АТ «Миколаївгаз».

Як повідомляють в компанії, з 15 серпня усі клієнти цих компаній мають користуватися сервісами обліку газу Газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

Їм необхідно щомісяця з 28 по 5 число передавати показання газового лічильника за допомогою одного з таких ресурсів компанії:

особистого кабінету my.gas.ua,

чатботів GASUA у Viber чи Telegram,

NaftogazGasSupply у Facebook Messenger,

через SMS-повідомлення на номер 4647.

«Звертаємо вашу увагу, що будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть. Довідкову інформацію абоненти можуть отримати у контакт-центрі ГК „Нафтогаз України“ за номерами: 066−300−2-888 (Vodafone), 098−300−2-888 (Kyivstar), 093−300−2-888 (Lifecell)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що громадяни мають змогу повернути на свою картку переплату за газ у разі зміни постачальника.

Фото Pixabay



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